Las feministas se separan de nuevo de las defensoras del sector trans

Las dos manifestaciones por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres recorrieron ayer las calles de Madrid, entre consignas, pancartas y prendas moradas, y aunque divididas, reivindicaron los mismos objetivos: el fin de todas las violencias machistas y combatir el negacionismo. Las marchas van sumando participantes —sobre todo mujeres mayores— a medida que avanzaban en su recorrido por las calles de la capital. Aunque con la denuncia común ante las violencias contra las mujeres —que en este 2025 se han cobrado 38 vidas-, los grupos convocantes se dividieron hace unos años por las discrepancias en torno a la ley trans, la abolición de la prostitución, los efectos de la ley del ‘solo sí es sí’, entre otras cuestiones. La primera de las manifestaciones, organizada por el Foro de Madrid 25N y el Movimiento Feminista de Madrid, ha partido de la confluencia de las calles de Alcalá y Gran Vía con el lema ‘Contra la Violencia Machista y el Negacionismo ¡Basta de Abandono Institucional!’. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, acompañada de las titulares de Vivienda y Inclusión, Isabel Rodríguez y Elma Saiz, respectivamente, así como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y dirigentes del PSOE madrileño y de la Ejecutiva Federal del partido, encabezan esta marcha que terminará en la Plaza de España.

Nadar y guardar la ropa

La manifestación convocada por la Comisión 8M de Madrid ha partido después desde Atocha rumbo a la plaza de Jacinto Benavente, bajo el lema ‘Todas y todes contra la violencia racista y patriarcal’, y a ella ha acudido la líder de Podemos, Ione Belarra. Al inicio de la movilización del Movimiento Feminista de Madrid, la titular de Igualdad ha interpelado al PP para seguir avanzando en la lucha contra la violencia machista, porque no se puede «nadar y guardar la ropa». «Desde el Gobierno queremos grandes consensos para avanzar. Lamentablemente esos consensos se han roto estos días, como ha ocurrido en la Federación Española de Municipios y Provincias (donde no se ha llegado a una declaración conjunta) por culpa del PP. Al inicio de la misma marcha, el secretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, que ha encabezado la representación de los populares en la convocatoria, ha acusado al Gobierno de dividir al movimiento feminista y ha criticado la ley del ‘solo sí es sí’ y los fallos en el sistema de pulseras de control de maltratadores. Poco después arrancaba la marcha de la Comisión 8M, cuyas portavoces, entre ellas Ione Belarra, han reivindicado a los colectivos trans.

