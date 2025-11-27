La Fiscalía también pide prisión sin fianza para el exasesor Koldo García

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La Fiscalía Anticorrupción también ha pedido este jueves el ingreso en prisión provisional y sin fianza del exasesor ministerial Koldo García, una medida que ha solicitado poco antes para quien fuese su jefe durante años, el exministro José Luis Ábalos, al apreciar en ambos riesgo de fuga.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha hecho la misma petición de prisión en la vistilla de revisión de medidas cautelares de Koldo García, para quien pide 19 años y medio de cárcel por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas. Las acusaciones populares que coordina el PP también han solicitado su ingreso en prisión.