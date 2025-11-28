Pérez Llorca, elegido president de la Generalitat

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El secretario general del PP en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha sido elegido este jueves nuevo president de la Generalitat en sustitución del dimitido Carlos Mazón gracias al respaldo de Vox, con cuyos votos ha obtenido la mayoría absoluta que precisaba para su investidura. Pérez Llorca necesitaba al menos 50 votos para ser elegido y ha recabado 53, los que suman los 40 los diputados del grupo popular —incluido su predecesor, Carlos Mazón, que ha acudido al pleno para el momento de la votación— y los 13 del grupo Vox, frente a los 45 negativos de los parlamentarios socialistas y de Compromís. La votación se ha hecho tras los discursos del único candidato a la investidura y de los portavoces de los grupos.