Aldama tras declarar en la causa: «Ángel Víctor Torres tiene que estar preocupado"

"Ángel Víctor Torres tiene que estar preocupado. bastante». Víctor de Aldama, tras declarar este jueves como imputado ante el juez Ismael Moreno, el instructor en la Audiencia Nacional de la investigación sobre la adjudicación supuestamente irregular de 12 millones de euros en contratos de mascarillas por parte del Gobierno canario, volvió a implicar al hoy titular de Política Territorial en esta trama. Eso sí, más acusaciones contra Torres, pero sin aportar pruebas. Y eso que el empresario recuperó el pasado martes copias de las memorias de los iPhone 15 y 13 Pro en los que el investigado asegura que tiene documentación muy comprometedora. De Aldama dijo que ya está trabajando para entregar esas «pruebas» contra el ministro y, en particular, para demostrar que se reunió con él en dos ocasiones en pandemia para tratar la compra de material sanitario (mascarillas y tests) el 15 de julio de 2020 (antes de una cena entre Torres y José Luis Ábalos en el restaurante Jai Alai de Madrid) y en agosto de ese mismo año. El imputado insistió ante el juez Moreno en que su acceso a Torres era fácil porque los 10.000 euros mensuales que pagaba a Koldo García le sirvieron para llegar hasta el presidente canario, como a otros altos cargo del PSOE. Tampoco aportó pruebas el empresario de las supuestas comisiones reclamadas por Torres.Según declaró en su momento De Aldama, el actual ministro —en su época de presidente de Canarias, cargo que ejerció entre 2019 y 2023— le pidió 50.000 euros de mordida por su mediación en la adjudicación de los contratos de mascarillas a la trama que dirigía el empresario, pero que él rechazó pagar esa comisión. Sea como fuere, Torres siempre ha negado esas acusaciones de manera vehemente y ha insistido en que jamás intervino en esas adjudicaciones. Pero lo cierto es que el último informe de la UCO sí que destaca que el entonces jefe del Ejecutivo se volcó en ayudar a la empresa de De Aldama. El atestado, de 350 páginas y que cuya publicación es el motivo de la nueva citación de Víctor de Aldama, incluía 123 mensajes de WhatsApp entre Torres y Koldo García (del tenor «esta mierda la resuelvo sí o sí") que apuntaban a la intervención directa para ayudar a que la empresa del conseguidor cobrara los 12 millones de euros de las adjudicaciones de las mascarillas.