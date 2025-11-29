Montero avisa a Ábalos que el Gobierno no «se dejará chantajear»

Publicado por Agencias Sevilla Creado: Actualizado:

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha avisado este viernes al exministro José Luis Ábalos de que ni el Gobierno ni el PSOE «se va a dejar chantajear por nadie», ni por «mentiras o bulos» que el exdirigente socialista pueda difundir dentro de una «actitud de defensa» para eludir la cárcel en la que este pasado jueves ingresó de forma provisional. Antes de presidir la entrega de los Reconocimientos Menina Andalucía 2025, la también vicesecretaria general del PSOE ha respondido así sobre distintas declaraciones realizadas en las últimas horas por Ábalos, contra el presidente Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez. En la víspera el Tribunal Supremo acordó enviar a prisión provisional sin fianza a Ábalos y a quien fuera su asesor Koldo García, por el riesgo «extremo» de fuga ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas, de hasta 30 años de cárcel. En concreto, a Montero le han preguntado por declaraciones de Ábalos en una entrevista en El Mundo publicada este viernes que vinculan a Begoña Gómez con el rescate de la aerolínea Air Europa, unas palabras que la vicepresidenta primera del Ejecutivo y vicesecretaria socialista ha enmarcado en una «actitud de defensa» del exministro. En todo caso, ha advertido de que Ábalos «sabe perfectamente» que ni el PSOE ni el Gobierno de Pedro Sánchez «jamás se va a dejar chantajear por nadie», y ha reivindicado el comportamiento que ha mantenido el PSOE «desde el minuto cero» frente a Ábalos una vez que «conoció» el caso de presunta corrupción que afecta a quien fuera ‘número tres’ de la dirección federal, a quien desde el partido se le «pidió responsabilidad política» y que «entregara el acta de diputado», además de que se le «expulsó» de la formación, ha subrayado. Ha remarcado así que el PSOE y el Gobierno han ofrecido «explicaciones», actuado con «absoluta transparencia».

Montero ha reivindicado el comportamiento que ha mantenido el PSOE desde el «minuto cero» frente a José Luis Ábalos