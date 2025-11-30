Sánchez arenga a la izquierda mundial con el triunfo del alcalde de Nueva York

Publicado por Álvaro Soto Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó ayer a la derecha de vivir en un ««Black Friday» permanente» por «poner a la democracia en venta solo para aferrarse al poder», exactamente la misma crítica que el PP le hace a él en España. En un discurso en Malta ante el Consejo de la Internacional Socialista, organización que preside, Sánchez evitar cualquier referencia a la corrupción en su Gobierno y a su minoría parlamentaria en España para centrarse en la política internacional y en los ataques a la derecha y a la extrema derecha por «intentar liquidar los principios» de la democracia.

«Han recortado los servicios públicos el 40%, han rebajado los derechos de las mujeres, han reducido el progreso social y han rebajado hasta nuevo aviso las libertades que costó generaciones conquistar», dijo Sánchez ante sus colegas de los partidos socialistas. Y en este contexto, señaló, «la extrema derecha ni siquiera necesita gobernar; simplemente puede sentarse y ver cómo el conservadurismo dominante vende su propia alma, pieza a pieza».

Ha argumentado que la derecha tradicional creía «de manera ingenua» que podía controlar a la extrema derecha y finalmente lo que ha hecho ha sido normalizarla llevándola a gobiernos y «copiando no sólo sus ideas, sino también sus tácticas». El presidente del Gobierno también ha criticado las «contradicciones» de los partidos del espectro de la derecha: «Se llaman patriotas, pero se venden a las empresas multinacionales (...) dicen gobernar para la gente, pero legislan para las élites. Son una contradicción», ha remachado. Dos días después de que su exministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su hombre de confianza, Koldo García, entraran en prisión, Sánchez no realizó ninguna referencia a la corrupción, ni siquiera como un problema de la política global, como sí hizo con el cambio climático, el yihadismo o las guerras de Palestina y Ucrania. En cambio, apeló a los progresistas para que sigan defendiendo «la dignidad, la justicia y la igualdad» porque donde lo hacen, «la gente responde y lo apoya». Puso como ejemplo la victoria electoral del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, un miembro del ala más izquierdista del Partido Demócrata de Estados Unidos. «No ganó rebajando las expectativas. Ganó elevándolas, demostrando que la política audaz y centrada en las personas inspira y triunfa». «Su victoria no es una excepción», afirmó, en un intento de insuflar animo a la alicaída izquierda mundial; «es una señal de dónde se encuentra hoy la energía: en aquellos que ofrecen esperanza, no miedo».

En su intervención, las referencias de Sánchez a la política nacional han sido mínimas. «En España, nuestro Gobierno está mejorando la vida de millones de personas», ha apuntado, antes de recordar que el país sufrió el año pasado acontecimientos climáticos extremos, una muestra de la necesidad de luchar contra el cambio climático.

Sánchez ha subrayado también que en la actualidad los conflictos bélicos están en sus niveles más altos desde la Segunda Guerra Mundial, especialmente por la situación en Ucrania y Oriente Medio, y ha hecho hincapié en los riesgos que implican los ciberataques, las amenazas híbridas o el uso de la Inteligencia Artificial (IA) como arma.

El líder socialista ha defendido la solución de los dos Estados en el caso de Israel y Palestina, mientras que en Ucrania ha pedido una paz «justa y sostenible» con garantías de seguridad e integridad territorial. Así las cosas, cree que la respuesta a todo ello tiene que ser «diálogo y diplomacia» y por ello ha enfatizado en que el mensaje tiene que ser el de «No a la guerra y un gran sí a la paz». Para zanjar su intervención, ha dicho que pese a los «momentos difíciles» que se viven en la actualidad, la izquierda siempre va a ser «la brújula» que sigue apuntando «hacia la dignidad, la igualdad y la justicia»; al tiempo que ha mandado sendos mensajes de apoyo al partido turco CHP y a los socialistas chilenos.