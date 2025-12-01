El origen de la peste porcina podría estar en un bocadillo

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Con más de 8 millones de animales y cerca de 3.200 millones de euros en exportaciones anuales de carne, que representan el 52 % de las ventas internacionales españolas, Cataluña es uno de los grandes polos de la industria porcina en Europa.

La aparición de dos casos de Peste Porcina Africana (PPA) en dos jabalíes la semana pasada en el término municipal de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) amenaza con afectar especialmente a los cerca de 1.000 millones de exportaciones catalanas que se destinan fuera de la Unión Europea (UE), según ha indicado el conseller catalán de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig.

La producción de carne en Cataluña alcanzó cerca de 2 millones de toneladas en 2023, según el último informe anual del sector publicado por la Generalitat de Cataluña, lo que representa más del 40 % de la producción total en España.

Lleida es la provincia que domina el censo porcino catalán, con más de 4,5 millones de animales, el 57 % del total, seguida por Barcelona, con cerca de 2 millones (25 %), Girona, con 830.000 animales (10 %) y Tarragona, con 650.000 animales (8 %).

En cuanto a exportaciones de carne de cerdo, en cambio, Barcelona domina el panorama catalán con el 51 % de las toneladas exportadas, seguida por Girona (45 %) y Lleida (4 %).

Pese a una caída de las exportaciones del 12 % en 2023 con respecto al año anterior, la venta internacional de productos porcinos se ha doblado en algo más de una década en Cataluña.

En el 'mix' exportador domina la carne fresca o refrigerada de cerdo, que representa el 37 % de las ventas, y la carne congelada, que alcanza el 33 %. Los subproductos cárnicos son un 18 % del total, el tocino y la grasa sin fundir un 4,5 %.

Por países, los principales destinos de la carne de cerdo desde Cataluña son China (19 %), Italia (18 %), Francia (17 %) y Japón, seguidos de Polonia (8 %), República Checa (7 %), Rumanía (6 %) y Corea del Sur (5 %).

Al analizar la evolución de las exportaciones a países extracomunitarios, el último informe de la Generalitat constata cómo China aumentó progresivamente sus compras hasta 2020, momento en el que registró un desplome paulatino, desde 508.000 toneladas en 2020 a 140.000 toneladas en 2023.

El coste de producción del sector se situó en 134,8 céntimos de euro por kilo de animal vivo en 2024, 15 céntimos por kilo menos que el año anterior, debido principalmente a la moderación en el precio de los piensos, según un documento publicado este año por el departamento de Agricultura.

El precio de comercialización en Mercolleida también bajó 15 céntimos por kilo el año pasado, hasta 172,1 céntimos, un precio que el sector continúa considerando alto, según el informe.

A pesar de que los costes de producción continúan por encima de los niveles de 2020 y 2021, el precio del pienso cayó en cerca de 60 euros por tonelada el año pasado, hasta 337 euros por tonelada.