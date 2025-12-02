La Policía amplía las líneas por la muerte de dos chicas en Jaen

Vista del Parque de la Concordia, situado en pleno centro de Jaén, donde hJosé Manuel Pedrosa / EFE

La Policía Nacional ha ampliado «todas las líneas de investigación» para esclarecer la muerte de las dos adolescentes cuyos cuerpos sin vida fueron hallados en la madrugada del pasado sábado en un céntrico parque de Jaén, aunque sigue manteniendo el suicidio como principal hipótesis. La Policía también ha descartado que las dos chicas sufrieran 'bullying' o acoso escolar, pese a los testimonios en sentido contrario relatados a EFE por amigos suyos.

El padre de Sharit, la chica de 16 años, que ha estado presente en la concentración ciudadana en apoyo a las familias de las víctimas, ha negado que su hija hubiera querido quitarse la vida.

“Quieren montar el suicidio perfecto, cuando es el homicidio perfecto”, declaró el padre a los medios a las puertas del tanatorio, donde su hija ha sido enterrada este lunes. La otra chica, Rosmed, fue incinerada el domingo.

Sin embargo, desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta se ha confirmado este lunes que dos institutos (El Valle y Santa Catalina) en los que estudió una de las dos adolescentes (según la Junta se trata de Sharit) tenían abierto un protocolo por autolesiones y habían adoptado “las medidas correspondientes”.

Se trata de un “protocolo de actuación para la prevención del riesgo ante conductas suicidas o autolesiones del alumnado”, según el nombre de este documento educativo de la Junta, que suele activarse con carácter preventivo para la detección, valoración y seguimiento del alumnado que pueda presentar conductas de riesgo “.

Mientras tanto, centenares de personas han llenado este lunes la plaza de Santa María, frente al Ayuntamiento de Jaén, en una concentración en solidaridad y apoyo con las familias de las chicas, ambas con nacionalidad española pero con orígenes familiares en Colombia.

En la misma participaron numerosos alumnos del instituto San Juan Bosco, donde cursaba estudios Sharit, “una estudiante ejemplar”, como la definió su madre. Su hermano mayor portaba una pancarta pidiendo justicia.

Al término de la concentración ciudadana, miembros de la comunidad colombiana que vive en Jaén han reclamado mayor seguridad y vigilancia policial en el parque de la Concordia, donde aparecieron los cuerpos sin vida de Rosmed y Sharit.

En el instituto donde estudiaba Sharit, donde se guardarán mañana dos minutos de silencio, los alumnos recibieron este lunes apoyo psicológico. Compañeros y profesores la definen como una chica tímida, pero con muy buenas calificaciones en sus estudios del módulo de Peluquería.

La familia de Sharit niega que su hija sufriera acoso escolar, algo que, según el padre de esta menor, sí que habría sufrido su amiga, Rosmed, que en los dos últimos años cambió hasta en tres ocasiones de centro escolar. Y en septiembre, pese a matricularse en el San Juan Bosco junto a su amiga Sharit, abandonó los estudios.

De otro lado, la Policía Nacional ha asegurado “que no ha existido acoso ni ha habido protocolos al respecto, no los ha habido”.