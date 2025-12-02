El PP acelera y cita a Cerdán y al hijo de Ábalos

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha anunciado que el Grupo Popular citará el próximo 17 de diciembre a Santos Cerdán en la comisión de investigación del «caso Koldo» del Senado. Además, ha avanzado que llamarán a este órgano al socialista Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, y a Víctor Ábalos, hijo del exiministro de Transportes. Cerdán acudió ayer a firmar al juzgado de Primera Instancia de Tafalla.

"El PP va solicitar la comparecencia de tres piezas clave de los tejemanes de la corrupción sanchista: Santos Cerdán, Víctor Ábalos y Antonio Hernando. Los tres estarán en la comisión del Senado rindiendo cuentas de todo lo que saben", ha declarado Tellado en una rueda de prensa en la sede del PP tras el comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.

En concreto, el 'número dos' del PP ha indicado que su partido quiere que Cerdán --que ya acudió con anterioridad a la comisión del 'caso Koldo'-- explique el "cheque en blanco" que "en nombre del Gobierno ofreció a Ábalos para que no contara los secretos del sanchismo", en alusión a las revelaciones de El Mundo.

Tellado se ha hecho eco de las declaraciones del hijo de Ábalos en ese diario acerca de que "Sánchez ofreció a Ábalos, a través de Santos Cerdán, un cheque en blanco para comprar su silencio". Así se las gastan. Para evitar que cuente todo lo que sabe", ha exclamado.

"BUSCAR LA OMERTÁ" ES "PROPIO DE LA MAFIA"

Según Tellado, dar un "cheque en blanco para buscar la omertà" es un "comportamiento propio de la mafia". "Esto es todo lo que queda ya del Sanchismo en este momento", ha dicho, para añadir que este "espectáculo lamentable" ha llevado a la cárcel a las tres persona que acompañaban a Pedro Sánchez en el coche de primarias.

Además, ha adelantado que el PP emplazará a Santos Cerdán en su comparecencia en el Senado a que "clarifique el sistema de comisiones ilegales del 2 por ciento en obras públicas", en una semana en la que "el Partido Socialista tiene la obligación de darle a la Audiencia Nacional todos los pagos en metálico de la era Sánchez".

Asimismo, Tellado ha señalado que el PP también citará a Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes, para explicar "la oferta de trabajo en la consultora de la mano derecha de Zapatero --en alusión a Acento-- que un número dos de Pedro Sánchez le hizo a otro número 2 de Pedro Sánchez", en alusión a Santos Cerdán y Ábalos.

Tellado ha indicado que el PP llamará también a "otro extrabajador de esa consultora, Antonio Hernando, hoy secretario de Estado del Gobierno de Pedro Sánchez" que además "se interesó por la red de prostíbulos del suegro" de Pedro Sánchez. Por lo pronto, no hay fecha para estas dos comparecencias que el partido --que tiene mayoría absoluta en el Senado-- comunicará en los próximos días.

PREGUNTAS A YOLANDA DÍAZ SOBRE EL USO "INDEBIDO" DE SU VIVIENDA

Asimismo, ha avanzado que el PP va a registrar preguntas parlamentarias a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que aclare "el uso indebido de la vivienda de la que dispone en el Ministerio tal y como avanzó el propio José Luis Ábalos".

Según ha recalcado el secretario general del PP, se trata de una vivienda que "pagan todos los españoles y que, al parecer, ha puesto a disposición de personas que no podían utilizarla".

"El sanchismo empieza a cantar, lo hace desde fuera y desde dentro de la cárcel y el PP va a subir el volumen para que toda España escuche la traviata sanchista", ha exclamado el 'número dos' de Alberto Nuñez Feijóo.

EL PP NO DESCARTA LLAMAR A BEGOÑA GÓMEZ

Además, se ha referido a las declaraciones del exministro Ábalos sobre Air Europa y que, a su juicio, apuntan "a tráfico de influencias del Gobierno en el rescate" de esa compañía "con la intermediación" de la mujer de Sánchez.

Asimismo, ha destacado que "hoy" se han desayunado con las declaraciones de Koldo García, exasesor de Ábalos, "apuntando a que Begoña Gómez podría haberse llevado hasta un millón de euros por el rescate de Air Europa".

Al ser preguntado por la posibilidad de citar a Begoña Gómez en la comisión del Senado, Tellado ha admitido que su partido no lo descarta y ha añadido que hasta ahora han sido "prudentes" porque conform pasa el tiempo se conocen "más informaciones", por vía judicial o informaciones periodísticas. "Por lo tanto tiempo al tiempo y la comisión seguirá avanzando como corresponde", ha apostillado.

Tellado ha reiterado que Koldo García "apunta a cobros de comisiones de hasta un millón de euros por parte de la esposa del presidente del Gobierno" mientras que Víctor Ábalos "apunta al intento de compra de silencio de su padre en nombre de Pedro Sánchez".

"Todo este entramado corrupto está residenciado en tres puntos perfectamente conectados. El primero, Ferraz; el segundo, el Palacio de la Moncloa; y el tercero, la cárcel de Soto del Real", ha declarado.

"ENTRE DELINCUENTES ANDA EL JUEGO"

Al ser preguntado si el PP le da credibilidad a Víctor Ábalos, que dice que su padre es inocente, Tellado ha admitido que es "difícil" saber a "quién hay que creer en el mundo del sanchismo". A su entender, "entre delincuentes anda el juego" y ahora "todo el mundo trata de defenderse y de echarle el muerto a otros".

"La realidad es que es el PSOE confesando contra el PSOE y que es José Luis Ábalos el que está facilitando una serie de información que involucra nada más y nada menos que a la mujer de presidente del Gobierno y por tanto al presidente del Gobierno", ha manifestado.

Aunque ha reconocido que "serán los juzgados los que lo determinen finalmente", ha afirmado que "hay un montón de preguntas para hacerle al presidente del Gobierno", cuya credibilidad está "en duda" dado que se evidencia que "sabía todo lo que estaba ocurriendo" y que "lo permitió" y "quizás lo ordenó".

"La única realidad es que del clan del Peugeot van tres de cuatro. Dice el refranero popular que no hay dos sin tres y nosotros creemos que efectivamente no hay dos sin tres y probablemente tampoco hay tres sin cuatro", ha asegurado, para añadir que Sánchez, "el uno de la trama" es el que debe "dar explicaciones".

"UN GOBIERNO "MUERTO Y FRACASADO"

Tellado ha señalado que estos hechos tienen a España "harta" como, a su juicio, se vio "muy bien" en la movilización que convocó el PP este domingo en el Templo de Debod de Madrid para reclamar elecciones generales ya con el objetivo de "poder votar a un presidente honesto y poner fin a todo este disparate de corrupción".

"El de Sánchez es un Gobierno fracasado, es un Gobierno muerto, él lo sabe, que asuma responsabilidades políticas por todo lo que está sucediendo y que le devuelva la palabra a los españoles", ha demandado.