Reabierta la Ruta del Cares en Picos de Europa tras el desprendimiento del domingo

La Ruta del Cares, que el pasado domingo quedó cortada por un desprendimiento registrado en el paraje de La Viña, en la vertiente asturiana de los Picos de Europa, ha quedado reabierta tras quedar instalada una 'línea de vida' para dar más seguridad al paso por esa zona.

Según informa el 112 Asturias, realizadas la reparaciones necesarias en el argayo se ha reabierto el paso a senderistas, pero con el aviso de que se trata de que debe hacerse 'con precaución'.

El derrumbe registrado el domingo a unos cinco kilómetros de Poncebos, afectó al canal de la central de Camarmeña y provocó su desbordamiento, por lo que se acordó el corte total de la ruta hasta que pudiese habilitarse un paso provisional.

La ruta del Cares, que discurre en el corazón de los Picos de Europa entre la localidad leonesa de Posada de Valdeón y la asturiana de Poncebos, es las más concurrida del Parque Nacional y una de las más reconocidas de todo el país. EFE

