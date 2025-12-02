El Grupo Social ONCE lanza desde el Centro de Satélites de la UE una misión inclusiva a Marte

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Madrid, 2 de diciembre de 2025.- El Grupo Social ONCE acaba de lanzar desde el Centro de Satélites de la Unión Europea en Madrid (SatCen) su nueva campaña institucional, creada para reforzar el compromiso con la inclusión y para demostrar cómo la sociedad avanza cuando incorpora el talento de todas las personas, con y sin discapacidad.

La iniciativa es un viaje que parte de una idea inspiradora: si en 2040 la humanidad podría llegar a Marte, tal y como prevé la NASA, debemos transportar hasta allí aquello que hace mejor a nuestro planeta Tierra, una sociedad inclusiva.

Con el mensaje “Un planeta más inclusivo es un mundo mejor. Aquí y en Marte”, la campaña invita a reflexionar sobre la necesidad de construir un futuro donde todas las personas, todos los profesionales, tengan cabida, dentro y fuera de nuestro planeta.

Es el mensaje central que conecta con los valores que definen al Grupo Social ONCE como referente europeo en empleo, accesibilidad e igualdad de oportunidades, con una plantilla de 77.000 trabajadores y trabajadoras, el mayor empleador mundial de personas con discapacidad y, globalmente, el tercer máximo generador no público en España.

La propuesta creativa utiliza una metáfora futurista que contrapone el posible mañana en Marte con el presente en la Tierra, mostrando escenas reales de personas con discapacidad plenamente integradas en el trabajo, la educación, la cultura, el deporte y la vida cotidiana.

Con un tono emocional y optimista, la campaña -producida por Ogilvy&Mather- subraya que la diversidad es motor de progreso y que la inclusión no es solo un valor, sino también una forma de avanzar como sociedad con un objetivo rotundo: visibilizar la aportación de millones de profesionales, también con discapacidad, que contribuyen cada día al progreso común y transmitir un mensaje que inspire un futuro más justo, más humano y más inclusivo.

El lanzamiento ha sido realizado desde el SatCen, el centro de satélites de la UE en Madrid, que representa un espacio ligado a la innovación y a la mirada europea, con enfoques tan interesantes como la sostenibilidad, el medio ambiente, los movimientos migratorios o diferentes realidades sociales que afectan a la sociedad europea y mundial.