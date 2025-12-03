El caos generado por la DGT con los coches afectados por la Dana de Valencia

Fotografía con dron de los cientos de coches afectados por la dana que permanecen en una campa en Benaguasil tras las riadas por la dana del 29 de octubre en Valencia.efe

Numerosos transportistas españoles están sufriendo graves perjuicios tras descubrir que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado de baja definitiva vehículos afectados por la DANA sin comunicarlo a sus propietarios. Esta falta de aviso está provocando que muchos profesionales y particulares estén circulando, sin saberlo, con vehículos que ya no están administrativamente de alta, exponiéndose a multas, inmovilizaciones y problemas con el seguro.

La medida, presentada -acertadamente- en su momento como una forma de simplificar los trámites y evitar el pago del impuesto de circulación a los propietarios damnificados por la DANA, ha terminado generando una situación muy conflictiva.

Transportistas de diferentes comunidades autónomas aseguran que se han enterado de la baja solo cuando sus vehículos han sido detenidos en controles o al intentar realizar gestiones ordinarias. La desinformación y la ausencia de notificaciones formales previas han creado un clima de inseguridad jurídica que afecta directamente a la actividad diaria de autónomos y empresas de nuestro sector.

La CETM quiere subrayar que las empresas y profesionales del transporte han actuado en todo momento de buena fe, manteniendo sus vehículos plenamente operativos conforme a la normativa: han seguido pagando con normalidad sus seguros y han pasado las revisiones ITV correspondientes, desconociendo por completo que la DGT había tramitado unilateralmente su baja administrativa.

Desde la CETM ya nos hemos puesto en contacto con la DGT para trasladarles directamente esta problemática y solicitar una solución urgente y efectiva que evite nuevos perjuicios a las empresas de transporte y que debe incluir, necesariamente, la regularización inminente de los vehículos dados de baja y la anulación de las sanciones impuestas.