El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del caso Koldo, este jueves en el Senado.

El Senado dará hoy luz verde, a una moción del GPP en el Pleno del

Senado, por la que reprueba las constantes interferencias del Gobierno en la independencia del Poder Judicial, así como su relación conflictiva con el Poder Legislativo, por ser contrarias al Estado democrático y de Derecho, y le insta a asumir responsabilidades políticas.

En concreto, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Antonio Silván, defiende que la iniciativa viene motivada por el “hostigamiento institucional e intimidación” del Gobierno de Sánchez al Poder Judicial.

Lamenta que “por primera vez, desde la Transición, un Gobierno señala a jueces por cumplir la ley”, en referencia a las intromisiones y los infundios lanzados por el Gobierno contra el Tribunal Supremo y sus magistrados con motivo del procedimiento judicial resuelto con la condena e inhabilitación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tal y como refleja la moción.

Ante esta situación, el senador por León remarca que “el Tribunal

Supremo ha hablado. Y el Gobierno debe acatar, no atacar”. A

continuación, recuerda cómo se han producido declaraciones

“impropias” de un país europeo, como cuando Sánchez proclamó

públicamente que García Ortiz “es inocente” o a toda una

vicepresidenta llamando a la movilización civil contra los jueces del TS; cuando la realidad es que ha cometido “una vulneración gravísima” por revelar secretos en el ejercicio de su función.

Frente a unos hechos que en cualquier país deberían haber provocado “dimisiones y respeto institucional,” la reacción del Gobierno fue “partidista y agresiva”.

Asegura que este fallo que condena al fiscal general es una

“advertencia institucional: las instituciones están por encima de la

Gobierno y nunca al revés”.

Afea al Gobierno y al PSOE que “justifiquen, normalicen y politicen” el comportamiento del fiscal general -que también ha sido reprobado en el Senado por una amplia mayoría- y “disfracen la condena con victimismo político, “hay un hecho que no cambia”: su condena e inhabilitación.

Por otra parte, la iniciativa de su Grupo denuncia una circunstancia que, hasta ahora, no se había vivido en nuestra democracia: el desprecio institucional, bloqueo sistemático y obstrucción deliberada al Poder Legislativo.

Silván reprocha que está inédita situación se refleja en la rutina de la

Cámara Alta con proposiciones aprobadas aquí son “frenadas” en el

Congreso o enmiendas aprobadas que son “rechazadas artificialmente” del trámite. Ante esto asegura que el Parlamento “no está para servir al Gobierno, para controlarlo, está para defender el Estado de Derecho y la Constitución”.

En este contexto, el portavoz adjunto denuncia que “cuando un

Gobierno insulta al Poder Judicial y se burla del Legislativo, está

erosionando los fundamentos del sistema. Esto es populismo

autoritario”.

“Basta de utilizar la Fiscalía como herramienta política. Basta de

señalar magistrados por ejercer su función. Basta de vaciar al

Parlamento cuando no conviene. Basta de gobernar como si la mayoría fuese propiedad privada”, destaca.

Antes de concluir, Antonio Silván se dirige a la bancada socialista para decirles: “España no pertenece al sanchismo, ni al presidente Sánchez.

España pertenece a la Constitución y a la ley y aquí está el Partido

Popular para recordarlo”.