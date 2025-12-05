Yolanda Díaz avisa: «No habrá cesión de tierra saharaui»

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha avisado de que no se va «a ceder ni un centímetro de tierra saharaui» justo cuando España y Marruecos celebran su decimotercera reunión de alto nivel y en la que se mantiene el apoyo de Pedro Sánchez al plan autonomista de Rabat para la excolonia. "Hoy se celebra en nuestro país una reunión de alto nivel con Marruecos y vamos a decirlo claramente, no vamos a ceder un centímetro de tierra saharaui", ha subrayado la vicepresidenta que aparece en un vídeo difundido a través de las redes sociales leyendo un poema del poeta saharaui Liman Boisha. La también ministra de Trabajo termina la grabación con estas palabras: «Hoy y siempre, viva el Sahara libre». En la reunión de alto nivel participan también, junto a Sánchez, seis ministros, ninguno de ellos de Sumar, que fue muy crítico con el giro radical que dio Sánchez con el plan.