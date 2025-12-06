El PSOE admite que no estuvo «a la altura» pero no hace nada contra Salazar

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El PSOE reconoce en un comunicado interno, remitido a cargos del partido, que no estuvo «a la altura» con las mujeres que denunciaron al excargo de Moncloa y Ferraz Francisco Salazar y que no ha «arropado» lo suficiente a las denunciantes. «Nos duele que haya sucedido», señalan en el texto, que lleva el logotipo del PSOE y tiene fecha de este viernes 5 de diciembre, en el que dan una explicación punto por punto de los hechos de los últimos meses y las acciones que ha llevado a cabo el partido. «La comunicación con las personas denunciantes anónimas no ha estado a la altura y precisa de ser mejorada», recoge el documento después de que las víctimas se quejasen de que el partido no se había puesto en contacto con ellas cuatro meses después de haber presentado las denuncias por el canal interno de Ferraz. Los socialistas admiten que el contenido de las denuncias publicadas detalla «comportamientos repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores del Partido Socialista». Asimismo señalan que las denuncias presentadas contra Salazar están siendo «analizadas y contrastadas» por el Órgano contra el Acoso «dentro del plazo, tal y como recoge el Protocolo», precisan. Los pasos que dé este órgano y su trabajo se van a recoger en un informe de conclusiones que además va a incluir la «propuesta de medidas» a adoptar. Este informe será trasladado a las partes y también a la Secretaría de Organización, dirigida por Rebeca Torró. El PSOE expresa además su «tolerancia cero» contra el acoso hacia las mujeres y defiende que es el primer partido de España que cuenta con un protocolo frente a este tipo de situaciones. «Y somos conscientes de que, al ser un sistema innovador, precisa de mejoras continuas. Por ello, el PSOE no va a escatimar en recursos hasta que este sistema sea óptimo», señalan. Por tanto, aseguran que no van a permitir que se ponga en cuestión su compromiso con la erradicación de la violencia.