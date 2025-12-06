Illa encarga una auditoría de los centros que trabajan con el virus de la peste porcina

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante su visita al centro de mando contra el brote de PPA.ALBERTO PAREDES

Publicado por Europa Press Santa Perpètua de Mogoda Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha encargado al Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta) una auditoría de todos los centros que trabajan con el virus de la peste porcina africana (PPA) dentro del radio de 20 kilómetros donde se ha producido el brote, dado que actualmente no se descarta que el origen del mismo haya salido de un laboratorio.

Illa ha dicho que estos centros "no son más de 5" y ha defendido auditar las instalaciones y revisar los protocolos de forma preventiva, en declaraciones este sábado desde el centro de mando avanzado para la contención del brote de PPA, en la sede del cuerpo de Agents Rurals en la Finca de Torreferrussa, en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).

"El informe nos dice que no podemos descartar ninguna hipótesis y por tanto, por nuestra parte, activamos ya esta revisión de instalaciones y esta revisión también de protocolos. No podemos confirmar nada, no podemos descartar nada", ha resumido.

Por ello, se ha encargado al Irta que conforme un grupo de personas expertas y competentes, e "idealmente" pedirá también que haya representantes de las instituciones. Así, Illa ha enfatizado que en el Govern hay "plena confianza" en este instituto de la Generalitat.

Esta auditoría anunciada por Illa se produce después de que el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos (Madrid), un laboratorio de referencia de la UE, haya enviado al Ministerio de Agricultura un informe en el que abre la puerta a que el brote de peste porcina en Catalunya proceda de un laboratorio.

Ninguna granja afectada

También ha destacado que el brote no ha llegado a ninguna de las 55 granjas dentro del radio, que cuentan con más de 80.000 animales, y que el número de positivos hasta el momento es de 13 casos confirmados, con "más de 70 casos negativos".

La carne de los cerdos de granjas en este radio se empezará a poner en consumo en el mercado español y ha insistido en que "no hay ningún riesgo" en el consumo de esta carne para la salud humana.

También ha dicho que "se está consiguiendo este objetivo de contener el brote" que, dice, es la prioridad número uno, por lo que ha agradecido el trabajo de todos los efectivos desplegados y ha pedido a los ciudadanos cumplir con las restricciones de acceso al medio natural.

"Los servicios que tenemos de prevención, de detección y de respuesta son servicios que están funcionando a un nivel, déjemelo decir así, altísimo", ha sentenciado.

"Contacto permanente" con el sector

Ha afirmado que el Govern está en "contacto permanente" con representantes del sector y esta semana se reunirá personalmente con ellos.

"Se han empezado a desplegar un conjunto de medidas de apoyo al sector" para que las empresas puedan mantener la capacidad productiva y los puestos de trabajo.

"Es clave trabajar con la regionalización", ha subrayado en referencia a la exportación de los productos porcinos, para que la carne de cerdo de granjas fuera del radio del brote se pueda exportar fuera de la UE.

"Un mercado muy relevante que lo ha aceptado es China, y estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura para seguir avanzando en esta línea", ha expuesto.