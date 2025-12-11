Caen dos ‘soldados’ más de Pedro Sánchez: Detienen a Leire y al expresidente de SEPI

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La exmilitante socialista Leire Díez, más conocida como 'la fontanera de Ferraz', y Vicente Rodríguez Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entre junio de 2018 y octubre 2019, fueron detenidos este miércoles por efectivos de la Guardia Civil. Los arrestos de ambos, que fueron llevados para su interrogatorios a los calabozos de la Comandancia de Madrid en Tres Cantos, están relacionados con una nueva causa secreta que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña. En esa pieza la UCO y Anticorrupción investigan desde hace años una red de supuestos amaños en los que participaría Servinabar, la empresa en el centro de la trama corrupta que presuntamente dirigía Santos Cerdán y que investiga, por su parte, el Tribunal Supremo. Anticorrupción, en estas nuevas diligencias, acusa a Díez y Fernández de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Los efectivos policiales, que también realizaron varios registros, tienen previstas otras detenciones en el marco de este operativo. Vicente Fernández era uno de los más estrechos colaboradores de la vicepresidenta María Jesús Montero. Fue ella quien lo nombró al frente de la SEPI en el verano de 2018 al poco de llegar Pedro Sánchez a Moncloa. Sin embargo, dejó el cargo meses después de forma abrupta al tener que afrontar una petición de la Fiscalía de 19 años de cárcel, 60 años de inhabilitación y una multa de dos millones de euros por su papel en el caso de la mina de Aznalcóllar. Posteriormente, pidió permiso a la Oficina de Conflictos de Intereses para trabajar como asesor externo para la constructora navarra Servinabar, de la que en secreto Santos Cerdán tenía ya por entonces casi la mitad de la propiedad y otro tanto su amigo y también imputado en el 'caso Koldo', el empresario guipuzcoano Antxon Alonso. Fernández Guerrero habría operado como supuesto testaferro de Cerdán para recibir las mordidas de diversas adjudicaciones, incluidas las obras públicas amañadas de la red que investiga en el Supremo el juez Leopoldo Puente. Un dinero negro este último —siempre según estas fuentes— que Fernández «habría ayudado a canalizar» para hacérselo llegar al exsecretario de Organización del PSOE y que éste, al menos en parte, repartía supuestamente con José Luis Ábalos y Koldo García. El exmano derecha de Montero trabajó entre 2021 y 2023 en Servinabar. De hecho, en el listado que mandó al Supremo la Hacienda Foral de Navarra sobre Servinabar, constaban pagos en esos tres años. Servinabar pagó al expresidente de la SEPI un salario bruto de 68.632,48 euros en 2021 y otro de 33.251 euros en 2023. Los agentes sospechan que Cerdán podría haber recibido dinero a través de la nómina que el exdirector de la SEPI cobraba de la empresa de la que tenía el 45% de participaciones en secreto. Siempre según mandos de las investigación, la relación entre Fernández y la 'fontanera', que luego fraguó en esta supuesta trama de cobro de mordidas por amaños, nació cuando la exmilitante socialista vizcaína fue nombrada responsable de comunicación de Enusa.

