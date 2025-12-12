Una nueva compañía conectará el norte de España con Dublín desde el 2 de mayo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La compañía Aer Lingus va a comenzar a operar en el norte de España a partir del próximo 2 de mayo, fecha en la que inaugurará una nueva conexión directa con Dublín. Esta nueva ruta contará con dos frecuencias semanales que serán los martes y los sábados.

El aeropuerto que se beneficiará de esta nueva conexión es Asturias tras sacar el gobierno asturiano a licitación conexiones aéreas con diez ciudades europeas hasta 2028 para "intensificar la promoción internacional de Asturias". El nuevo concurso pretende consolidar la difusión turística en París, Londres, Lisboa, Oporto, Bruselas, Milán, Roma, Dublín, Ámsterdam, Venecia, Bolonia y Florencia.