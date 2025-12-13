Feijóo se aferra a que él sólo era el jefe de la oposición tras citarle la jueza de la dana

Publicado por Efe Valencia Creado: Actualizado:

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo ayer, después de que la jueza de la dana le haya citado como testigo, que su «papel» fue ejercer sus «competencias como jefe de la oposición» y «exigir al Gobierno de España» que decretara la emergencia nacional tras la catástrofe que provocó 229 fallecidos. En esa argumentación se escudó al conocer la citación para explicar de qué y cuándo habló con Mazón, según él mismo confesó.

La jueza acepta la petición efectuada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

La instructora justifica su decisión en que este testigo podría «dar razón de los comentarios» que el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, pudo «haber hecho» el 29 de octubre de 2024 «a raíz de las conversaciones» con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

La resolución de la jueza de la dana establece que se ponga en conocimiento del líder del PP la posibilidad de presentar voluntariamente en el presente procedimiento y en el plazo de cinco días el listado de llamadas, así como los mensajes, correos electrónicos y WhatsApps que pudiera haber recibido de Carlos Mazón el día 29 de octubre de 2024. La jueza sostiene que «habida cuenta de que la información se produjo en tiempo real», eso supondría «una sucesión de comunicaciones y mensajes entre Mazón y Feijóo que afectarían a cuestiones clave en la información de la gravedad de la situación y las medidas que se estaban adoptando desde el Cecopi —Centro de Coordinación Operativa Integrado-, especialmente el lanzamiento de mensajes de aviso a la población y la actuación de la investigada Salomé Pradas».

En el mismo escrito requiere a RTVE que aporte la grabación del vídeo con aquellas declaraciones de Feijóo .

La jueza señala que aquí nos encontramos no con una probabilidad, sino con una certeza, que se deriva de la manifestación pública que efectuó Núñez Feijóo al asegurar que Mazón, 'desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real'». Le pregunta además si presenta voluntariamenteel listado de llamadas, así como los mensajes, correos electrónicos y wasaps.