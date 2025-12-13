A prisión un cirujano por agredir sexualmente a una paciente durante una intervención

Publicado por EFE Murcia Creado: Actualizado:

Un cirujano plástico ha ingresado en prisión tras haber sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de una agresión sexual a una paciente, en el transcurso de una cirugía mamaria que llevaba a cabo en el hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia.

Según ha informado este sábado el centro médico, los hechos ocurrieron el jueves 4 de diciembre cuando dos enfermeras observaron un comportamiento anómalo del cirujano en el quirófano, lo grabaron con su teléfono móvil y comunicaron los hechos a la dirección del hospital, que los puso en conocimiento de la Policía.

El médico alquiló un quirófano para realizar la intervención a una paciente de su consulta privada, situada en Alicante, y no pertenece al equipo médico de IMED Hospitales, aclara la compañía.

En su comunicado, IMED subraya que ha denunciado los hechos, ha mostrado su total apoyo a las profesionales que detectaron este comportamiento delictivo y mantiene una colaboración absoluta con las autoridades y con la justicia para el esclarecimiento de los hechos.

El grupo médico, ante la gravedad de lo ocurrido, estudia personarse en la causa.

Según fuentes cercanas al caso, la agresión sexual la cometió cuando la mujer estaba anestesiada.

El cirujano fue detenido en Alicante y puesto a disposición de un juzgado de Molina de Segura (Murcia), que ordenó su ingreso en prisión preventiva.