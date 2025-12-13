El alcalde de Almussafes desobedece a Morant al seguir en el Ayuntamiento pese a la denuncia por acoso sexual

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Toni González, el alcalde de Almussafes acusado de acoso sexual y acoso laboral, anunció ayer que deja todos sus cargos orgánicos, pero que seguirá como regidor de su localidad desde el Grupo Mixto, desobedeciendo de esta manera a la secretaria general del Partido Socialista del País Valenciano y ministra de Universidades, Diana Morant, que le había pedido que abandonara todos sus cargos "orgánicos e institucionales". "Voy a seguir trabajando desde la Alcaldía por los vecinos y vecinas", proclamó González.

La decisión supone un terremoto -otro más- en la organización socialista. El PSPV, a través de Morant, le había reclamado también que dejara su acta de concejal, circunstancia que no se ha producido. El escenario, al parecer, es que el resto de ediles del PSPV, siete personas, se marcharán con González al grupo mixto. El partido ha pedido a Ferraz que se constituya una gestora en la agrupación municipal de Almussafes.

La salida de la Ejecutiva también implicará la suspensión de militancia. "Esta dolorosa decisión me permitirá defender mi honorabilidad ante la denuncia falsa que he recibido". Morant, este mismo sábado, habló de "tolerancia cero" contra este tipo de comportamientos de acoso.

"Somos el partido que hemos defendido y aprobado leyes contra el acoso tanto en el ámbito privado como en el público porque esta es una situación que afecta a toda la sociedad y vamos a seguir siendo muy exigentes para que cada vez se registren menos casos y, si se producen, que tengan consecuencias", se recoge en un comunicado del PSPV.

González es la mano derecha en la ejecutiva provincial del partido de Carlos Fernández Bielsa y forma parte también de la dirección autonómica como secretario de Automoción y Sectores Productivos. De hecho, es también presidente de la Asociación de Ciudades Españolas del Sector Automoción y Componentes (Aceac). Esta responsabilidad, sin embargo, no depende de su posición en el PSPV.

Se trata del primer paso de los socialistas -por ahora insuficiente- para abordar esta enorme crisis en la reputación de la organización. Fuentes del partido añadieron, además, que si el alcalde se opone a abandonar la Ejecutiva, el propio partido lo expulsará.

El secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, por su parte, lanzó este sábado un mensaje rotundo de condena ante los casos de corrupción y machismo conocidos en los últimos tiempos. Sin embargo, evitó referirse de manera explícita al último supuesto, el de la investigación abierta en el partido contra el alcalde de Almussafes, Toni González.

El también alcalde de Mislata ha asegurado que "no existe justificación posible ni margen para la tibieza" y ha subrayado que estos comportamientos -sin especificar cuáles- "no tienen cabida en la sociedad y mucho menos en nuestro partido".

El PP no ha tardado en reaccionar ante el último escándalo en las filas socialistas. El portavoz del GPP en Les Corts, Fernando Pastor, exigió a Diana Morant "rotundidad" y que no se conforme solo con su renuncia "a los cargos orgánicos en el partido". Pastor reclamó "la misma contundencia que tiene para pedir otras dimisiones, que la aplique con la misma energía cuando se trata de miembros de su federación".