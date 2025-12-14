El PNV pide elecciones al presidente del Gobierno si no frena la corrupción

Publicado por Koldo Domínguez Bilbao Creado: Actualizado:

Podría interpretarse como un ultimátum. Una forma de advertir al PSOE que la situación es insostenible y que va a peor a cada hora que pasa. El presidente del PNV, Aitor Esteban, aseguró ayer que la paciencia de su partido se está agotando tras ver cómo los casos de corrupción sitian a Pedro Sánchez. «O el PSOE consigue detener ya esta hemorragia de noticias diarias o el presidente español tendrá que plantearse seriamente cuándo convocar unos comicios. Esta situación es absolutamente anómala en una democracia madura. O se cierra la hemorragia ya o convocatoria electoral", lanzó el dirigente jeltzale durante el discurso de clausura de la IX Asamblea General de la formación en Vitoria.

Los jeltzales han endurecido en las últimas semanas sus mensajes a La Moncloa por la catarata de escándalos (ahora también relacionados con comportamientos machistas en el seno del PSOE) destapados por la Guardia Civil. Hay inquietud en Sabin Etxea por la deriva de Sánchez y por el descrédito que les pueda acarrear entre el electorado mantener su apoyo a los socialistas, sobre todo ante el cariz de los casos de abusos destapados en el partido. Es cierto que los jeltzales aún no se atreven a dar el paso de romper con Sánchez, como hizo Junts por motivos más bien internos de Cataluña. Pero cada vez tienen más difícil seguir a su lado.

"No podemos dejar de mirar con preocupación la situación en que se encuentra el Gobierno", reconoció Esteban, que quiso poner el foco en las denuncias de comportamientos abusivos por parte de "figuras destacadas del entorno" de Sánchez y "altos cargos socialistas".

"Sórdido" es el término que empleó para referirse a estas últimas denuncias, que suponen una "vuelta de tuerca más en una sensación de agotamiento y enrarecimiento de la legislatura".

"Este goteo de escándalos resulta preocupante y descorazonador. Si a esto le unimos la incapacidad de sacar unos presupuestos y la mayoría negativa permanente que se produce en el Congreso, concluiremos que la legislatura no tiene muy buena pinta", analizó.

De hecho, Esteban insistió en que de "continuar con este goteo informativo, de detenciones policiales y enjuiciamientos, la situación que no puede prolongarse hasta el final de la legislatura".

"No porque lo digamos nosotros o sean otros los que lo digan, sino porque no cabe otra. Esto puede aguantar así unos meses pero no año y medio. No es serio", sentenció, para insistir, eso sí, que las opciones de acuerdo con el PP, sin inexistentes.