Feijóo: «El PSOE es un partido degenerado a imagen y semejanza de Sánchez»

La explosión de la corrupción y de los casos de presunto acoso sexual en los últimos días, a apenas una semana de las elecciones en Extremadura, muestra hasta qué punto el PSOE «es un partido degenerado a imagen y semejanza de Pedro Sánchez, que se lo ha apropiado, como también se quiere apropiar de España y de sus instituciones», ha asegurado este sábado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. «Han tratado de encubrir a todos sus corruptos, a Koldo, a Ábalos y a Cerdán, hasta que se ha desbordado y han tratado de encubrir a los machistas que vejaban a las mujeres del PSOE mientras nos querían dar lecciones a todo el mundo. ¿Se puede ser más cínico?», se ha preguntado Feijóo en Navalmoral de la Mata (Cáceres), donde ha participado en un mitin con la candidata popular a los comicios autonómicos, María Guardiola.

Feijóo considera que la corrupción y el machismo son «estructurales» en todo el Gobierno. «No son tres, ni cuatro, ni diez golfos, son todos sus colaboradores. Ascendieron en Ferraz y Moncloa, y llegaron a vicepresidencias, ministerios y organismos clave del Estado», ha apuntado el líder del PP, que ha señalado al presidente por intentar tapar el reparto de «billetes de 500 euros en Ferraz», «que su hermano estaba en La Moncloa y cobraba de Extremadura» o «los negocios que financiaron su campaña en las primarias del PSOE». «¿Qué más tapa Pedro Sánchez cuando dice ‘no lo recuerdo, no me consta’?», ha subrayado.

El líder del PP ha acusado a Sánchez de «mentir, colocar familiares, utilizar las instituciones en beneficio propio y descomponer la Fiscalía General del Estado». «Estaban convencidos de que podían hacerlo todo, de que todo estaba permitido para ellos. Por eso comenzaron a robar desde el primer día en que llegaron al poder, en 2018, mientras Ábalos le hablaba de decencia a Rajoy. Nosotros somos más honorables, responsables y coherentes que el presidente del Gobierno», ha proclamado Feijóo, que ha reprochado a Sánchez sus intentos de callar «a los jueces, a la UCO, a la Policía, a los medios y a la oposición». «Siempre han creído que tenían impunidad, una impunidad hasta la depravación, que podían pasar por encima de todos», ha recordado. «Pero ante sus ansias de impunidad, va a ganar la verdad, la justicia y nuestros votos», ha contrapuesto.

Además de criticar al Gobierno y al PSOE, Feijóo ha querido mandar un mensaje a Vox. Las encuestas adelantan que el PP ganará las elecciones extremeñas, pero sin mayoría absoluta, y en ese escenario necesitará el apoyo del partido de Santiago Abascal o su abstención, si Guardiola logra más escaños que toda la izquierda. De esa forma, y sin citarlos explícitamente durante su intervención, el jefe de la oposición ha atacado a Abascal por «bloquear» la alternativa. «El objetivo de la política es servir a la gente, no es un juego para ver cómo te puedo fastidiar», dijo el líder del PP.

"Extremadura puede marcar el camino de la limpieza, de la decencia, del crecimiento, de la normalidad, del buen Gobierno, de la política que sirve y que necesita la gente", ha indicado Feijóo, que ha pedido el voto para María Guardiola a todos los que "quieren que Extremadura avance, que haya un Gobierno estable y que quieren limpieza en la política y que haya presupuestos". Entre sus compromisos, Feijóo ha dejado claro que si llega a La Moncloa, no cerrará la central nuclear de Almaraz "porque si se clausura, subirá la luz y estaremos expuestos a otro apagón". También ha resaltado la importancia de los comicios en Extremadura, que serán "el primer paso del cambio que necesita España".

Por su parte, Guardiola se ha dirigido a los votantes "defraudados" del PSOE para recabar su apoyo en las urnas el próximo domingo. "Aquí cabéis todos, aquí no se pide a nadie que agache la cabeza ante la corrupción y el machismo. Este es un proyecto que escucha y que habla de la tierra y que cumple sus compromisos", ha aseverado la presidenta de la Junta, que ha calificado al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, como "el alumno más aventajado de Pedro Sánchez" y "una vergüenza para Extremadura".