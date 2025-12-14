Muere un joven tras ser apuñalado anoche en un parque de A Coruña

Publicado por EFE Santiago de Compostela Creado: Actualizado:

Un joven ha fallecido este sábado tras ser apuñalado anoche en el parque de Santa Margarita de A Coruña, en un altercado con un hombre que ya ha sido detenido y se encuentra en las dependencias de la Policía Nacional.

Según la Policía, el incidente fue comunicado sobre las ocho de la noche y se desconocen las causas del altercado así como el arma utilizada, que aún no ha sido localizada.

Desde un primer momento también intervino la Policía Local, que facilitó la detención del presunto autor del apuñalamiento, quien no está previsto que pase este domingo a disposición judicial ya que continúa la investigación policial para aclarar varios aspectos de este suceso.

El detenido se encuentra en la comisaría de Lonzas, mientras la brigada de Policía Judicial instruye el atestado y tiene citados a varios testigos para intentar aclarar los hechos.