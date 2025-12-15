El adelanto electoral en Extremadura no da el resultado que esperaba Feijóo y Guardiola necesita a Vox

El PP ganará las elecciones en Extremadura pero María Guardiola necesitará otra vez a Vox para gobernar. La maniobra de convocar elecciones anticipadas cuando apenas se han cumplido dos años y cuatro meses de su mandato, que debería concluir en mayo de 2027, no le dará el resultado que buscaba a tenor de los resultados del barómetro preelectoral en Extremadura de DYM para el Diario de León. No sólo no logra la mayoría absoluta que tanto desea el líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, para asestar un golpe electoral definitivo a Pedro Sánchez, sino que tampoco logra contener el auge de Vox. El motivo para el adelanto electoral se desvanece.

Guardiola lograría en la Asamblea de Extremadura entre 29 y 31 escaños (tiene actualmente 28) pero su subida no le basta para un gobierno en mayoría y necesita al partido de Santiago Abascal para mantenerse en el poder. Vox pasa de los cinco escaños que tiene actualmente a 7 o 9 y no sólo será su socio necesario en el parlamento autonómico sino que será capital para la gobernación en el Conventual Santiaguista, la sede de la Presidencia extremeña en Mérida.

El sondeo de DYM arroja otros datos. Pedro Sánchez se ha equivocado de candidato. El socialista Miguel Ángel Gallardo, procesado por presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez Castejón, hermano del presidente del Gobierno, pierde al menos cinco escaños y pasa de los 28 que tenía actualmente a 21 o 23 como máximo y deja de ser el partido más votado.

Sube en cambio Unidas por Extremadura con Irene de Miguel a la cabeza. La ingeniera agrónoma, que encabeza una amalgama de partidos formada por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, obtendría entre 5 y 6 escaños en el hemiciclo del antiguo Hospital de San Juan de Dios en Mérida y se convierte además en la segunda mejor valorada por los encuestados (4,1) tras María Guardiola (4,9), aunque ninguna logra ni el aprobado. Por detrás quedan el candidato socialista (3,2) y el de Vox, Óscar Fernández (3,2), opacado por la presencia continua desde hace semanas de Abascal en Extremadura.

El barómetro preelectoral de DYM arroja una subida del 4,1 % para el PP, una décima más para Vox, con el 4,2 %, dos puntos para Unidas por Extremadura y una caída de 8,1 % para el PSOE., que es el único partido con representación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura que pierde votos.

Guardiola es la candidata preferida para ser presidenta de Extremadura pero tampoco llega a la mayoría. Lo piensa el 39,5 % de los encuestados por DYM. El socialista Gallardo queda aún más lejos en las preferencias de los sondeados y se queda con un 24 %. El 36,5 % no se decanta por ninguno de los dos o no sabe/no contesta.

Y pese a todos estos resultados recogidos en la encuesta y las escasa posibilidades de que María Guardiola obtenga los 33 escaños necesarios para la mayoría absoluta, el 54,6 cree que su decisión de convocar elecciones anticipadas fue acertada frente a un 24,1 % que cree que no debió hacerlo. Los votantes del PP y de la extrema derecha son quienes más respaldan que la actual presidenta haya decidido sacar de nuevo las urnas sin esperar a 2027.

Son casi mayoría los que creen que Guardiola tiene poca capacidad de decisión frente a la dirección nacional de su partido y que es poco o nada independiente de las directrices de la calle Génova. Lo cree así el 44, 7 %. Otro 23,4 le concede el beneficio de la duda y ser «algo» independiente. Y sólo un 9,4 y un 4,4 cree que es «bastante» o «muy» independiente. Son los votantes de derecha y de Vox los que cree que la actual presidenta extremeña tiene una mayor autonomía.

La valoración sobre los partidos políticos siguen el mismo trazo que la de sus líderes. El PP es el mejor valorado en Extremadura pero no llega al aprobado y se queda en el 4,3. El PSOE sale peor parado y pasa a tercera posición (3,6) por detrás de Unidas por Extremadura (que logra el segundo puesto con un3,8). Vox se queda en un 2,8, la peor puntuación de los cuatro partidos.

La falta de oportunidades para los jóvenes es el principal problema en Extremadura según los encuestados, seguido de las insuficientes conexiones ferroviarias en un territorio que ha tenido que esperar a julio de 2022 para tener un ‘tren rápido’ entre Plasencia y Badajoz y que tendrá que esperar a 2026 para tener un auténtico AVE ya que la circulación a 300 km/h en la línea no llegará hasta el mes de abril o junio. La vivienda es el tercer gran problema percibido por los ciudadanos encuestados, seguido del paro y la falta de iniciativas empresariales. Lo creen todos los sondeados independientemente del partido al que votan o de sus afinidades políticas.

Los votantes del PP prefieren un pacto con el PSOE por encima de Vox (el 28,9 frente al 27,8 %) mientras que los socialistas apuestan por un pacto PSOE-Unidas por Extremadura (34,1 %) más que PSOE-PP (19,9).

La decisión sobre la apertura de las minas de litio es un 40,2 % a favor frente al 33,5% en contra y son partidarios los votantes del PP mayoritariamente (67,2 ) y de Vox (59,3). Ampliar la vida útil de la central nuclear de Almaraz y mantenerla abierta más allá del plazo dado por el Gobierno de Pedro Sánchez es necesario para la mayoría de los encuestados, con un 55,7 % a favor y sólo un 25 % en contra.