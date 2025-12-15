Pedro Sánchez al arzobispo Argüello: «Que se presente él a las elecciones con la organización ultraderechista Abogados Cristianos, a ver qué resultado saca»

Publicado por Álvaro Soto / Ical Madrid / Valladolod Creado: Actualizado:

En su intervención ayer en Cáceres, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no citó por sus nombres ni a Ábalos, ni a Cerdán, ni a Koldo García, ni a la ‘fontanera’ Leire Díez ni a su exasesor en la Moncloa Paco Salazar ni a ninguno de los protagonistas de los últimos escándalos de corrupción o machismo vinculados al PSOE, pero sí se explayó contra el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Javier Argüello, que en una entrevista en La Vanguardia sugirió que el Ejecutivo solo tiene tres opciones, «una moción de confianza, una moción de censura o convocar elecciones». «A Argüello le digo que hay una cuarta opción: que respete el resultado electoral aunque lo le guste. O también, que se presente a unas elecciones con la organización ultraderechista Abogados Cristianos, a ver qué resultado saca». «El tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó al democracia», zanjó.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, se pronuncia sobre la situación política que vive España ya que entiende existe un bloque político. “Cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos. Es decir, lo que prevé la Constitución” señala en una una entrevista que publica hoy La Vanguardia y que recoge Ical.

“En julio me pronuncié en esos términos después de visitar el Congreso. Queríamos, con Cáritas, impulsar una iniciativa legislativa popular sobre la regularización de migrantes, pero no prosperó. ‘La situación está bloqueada y sin perspectiva de que haya presupuesto’, se nos dijo por parte del grupo socialista. Hoy se confirma ese diagnóstico. La situación está más bloqueada aún. Así que reitero lo dicho”, asevera.

Además, sobre la relevancia de sus palabras, el presidente de los obispos españoles sostiene que "en la historia de la Conferencia sí ha habido pronunciamientos fuertes: sobre el terrorismo, sobre la situación moral de la sociedad española, el aborto, la familia, el derecho a la educación… Y alguno especialmente polémico sobre la cuestión de la nación y las nacionalidades. El momento actual es singular, con una legislatura sin presupuesto”.

Sobre la posibilidad esta reflexión a los órganos de la Conferencia Episcopal, Argüello sostiene que “no es un asunto que haya estado nunca en primera línea” de sus debates, a diferencia de otras cuestiones como “la vivienda o la inmigración”. Además, asegura que no haber roto ”neutralidad alguna" y se remite a la Constitución y a los mecanismos que prevé..

Igualmente, sobre las relaciones Iglesia-Estado, responde que en julio el ministro Félix Bolaños le expresó su “malestar por carta”, si bien señala que después pudieron hablar y clarificar las cosas. "En los últimos meses, las relaciones con el Gobierno han estado marcadas solo por dos asuntos: el Valle de los Caídos y la reparación a las víctimas de abusos de la pederastia eclesial”, sostiene.

“Muy a nuestro pesar, no hemos abordado otros asuntos cruciales, como la educación, constantemente desafiada y sobre la que se necesita un pacto de Estado. Estamos en un momento en que toda Europa debería regenerar su democracia. Renovarla. Nos sorprende que haya jóvenes que hoy no tengan como referencia las democracias liberales. Preguntémonos el porqué”, añade.

Por otro lado, sobre el reciente pontificado, el presidente de los obispos españoles sostiene que “León XIV tiene la paz como el mayor impulso de su pontificado. También el diálogo. "El Papa está, todavía hoy, más en una fase de escucha que de propuestas decididas”, afirma.

En cuanto a las diferencias entre la Iglesia y Vox en relación a la migración, Argüello asegura que la posición de los obispos no va a cambiar, ya que sigue la fijada por Francisco y ahora por León XIV, porque “la afirmación de la radical dignidad de la persona es un principio innegociable”. Además, reconoce que en Valladolid “cada vez hay más gente que sigue los discursos subtitulados” de la nacionalista Silvia Orriols, de Aliança Catalana.

“Debemos defender el derecho de una persona a no tener que salir forzado de su propia tierra. Por tanto, la importancia de combatir las causas de las migraciones en su origen, ya sea por cuestiones de guerras o por cuestiones económicas. La Iglesia tiene claro también que no se puede traficar con carne humana y que hay que abordar la cuestión de las mafias. Pero la Iglesia dice, desde ahí, que, una vez que alguien está entre nosotros, hemos de acogerle, protegerle, promoverle, integrarle. Esto no excluye que el Estado tiene derecho a regular sus flujos migratorios, pero teniendo en cuenta estos principios”, agrega.

Finalmente, sobre los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia española, Luis Argüello señala que no puede garantizar que no aparezcan más porque “el pecado existe”