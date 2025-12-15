La segunda mayor multa de la historia: 64M a Airbnb por anunciar viviendas turísticas ilegales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto a Airbnb la segunda mayor multa de la historia. La empresa tendrá que pagar más de 64 millones de euros por anunciar viviendas turísticas ilegales, una cifra que sólo tiene por delante los 108 millones de euros con los que multó a Ryanair por el recargo ilegal del equipaje de mano.

La sanción, que ya es firme tras haberse resuelto el recurso de alzada que la empresa presentó contra ella, se ha producido por la comisión de hasta cuatro infracciones del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, tres calificadas como «leves» y una como «grave». Fueron identificadas en un total de 65.122 anuncios alojados en Airbnb.

Así, la infracción calificada como «grave» se produce por la realización de «prácticas comerciales desleales» con los consumidores, tal y como hace referencia el comunicado que ha difundido el departamento que dirige Pablo Bustinduy. Consumo señala que Airbnb venía publicitando anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, «contraviniendo así las obligaciones impuestas en la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad».

Además, también permitía anuncios de viviendas turísticas en los que se indicaba un número de licencia o registro «que no se corresponde con la numeración utilizada» por estos registros y publicaba otros sin «información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones», lo que suponía una práctica de publicidad engañosa.

La cantidad asciende hasta los 64.055.311 euros ya que es el equivalente a seis veces el beneficio ilícito que el Ministerio ha calculado que obtuvo Airbnb como consecuencia de las prácticas sancionadas durante el tiempo que estuvieron publicados los anuncios desde el apercibimiento inicial de Consumo hasta que fueron eliminados de la plataforma. Orden de retirada que fue respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en distintos autos.

En cuanto a las infracciones «leves», se han producido por el «incumplimiento del régimen u obligaciones de los contratos celebrados a distancia» y por la «obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia e inspección», ya que la plataforma no dio respuesta a los requerimientos del Ministerio durante la instrucción del expediente sancionador. Ambas infracciones han sido multadas con 10.000 euros cada una.

La última de estas infracciones se ha sancionado con 55.000 euros por haber incumplido «los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales dictadas por el órgano instructor con el fin de evitar la producción o continuación de riesgos o lesiones para los consumidores y usuarios durante la tramitación del expediente».

La resolución también recoge dos sanciones accesorias que obligan a Airbnb a eliminar los contenidos ilícitos publicados, así como a hacer pública la multa impuesta.