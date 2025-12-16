Zapatero, el siguiente objetivo del Feijóo

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo/ Maria Eugenia Alonso Madrid Creado: Actualizado:

El Partido Popular pone el foco en José Luis Rodríguez Zapatero y exige al expresidente y al Gobierno de Pedro Sánchez que aclaren su papel en el 'caso Plus Ultra', en el que se investiga el blanqueo de dinero para crimen organizado venezolano usando el rescate del Ejecutivo español durante la pandemia.

La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo ha redoblado su ofensiva en las últimas horas sobre todo a raíz de las informaciones periodísticas de este lunes que han revelado que el exjefe del Ejecutivo se reunió el pasado 8 de diciembre en una cita en un apartado bosque de El Pardo, en Madrid, con el directivo de la aerolínea Julio Martínez Martínez, quien solo 72 horas después sería detenido por agentes de la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional en una operación en la que también cayeron el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli, acusados todos ellos de haber lavado dinero de las redes de tráfico de oro y del fraude de subsidios de Venezuela.

Se da la circunstancia de que los investigadores de la Udef y de los servicios de Información de la Policía creen que Martínez Martínez borró de manera exhaustiva todos los dispositivos poco antes de ser arrestado el jueves por la mañana de la semana pasada. Una cancelación de correos y mensajería que, además, coincidió con una reducción drástica de sus contactos públicos.

"Zapatero, siempre tan previsor, se reunió con el empresario del caso Plus Ultra -cliente de sus hijas- justo antes de que lo detuvieran. El investigado borró pruebas, y el guion parece escrito: reunión, limpieza y detención", escribió en X Miguel Tellado. El secretario general del populares instó a Pedro Sánchez a aclarar si esa reunión el día de la Inmaculada en los montes cercanos a la capital madrileña fue una "casualidad" o un "soplo" para que el directivo de la compañía a la que el Gobierno inyectó 53 millones de euros en el polémico rescate de la pandemia "limpiara sin límite, como decía su fontanera". Poco después fue la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, la que reclamó a Sánchez explicaciones por la "corrupción" que salpica a su predecesor socialista en Moncloa.

La ofensiva contra Zapatero se recrudece después de que El Debate haya informado de la existencia de esa reunión entre el exmandatario español y Martínez -confirmada por diversas fuentes de la seguridad del Estado- e incluso haya publicado fotografías previas a ese encuentro en un camino forestal restringido de Patrimonio Nacional de El Pardo, en el que no hay cobertura móvil. Rodríguez Zapatero, que acudió con escolta policial a esa reunión, posteriormente desayunó con el directivo de Plus Ultra en el restaurante El Torreón, muy popular en El Pardo, pero que a esas tempranas horas estaba vacío, tal y como comprobaron los escoltas del exmandatario español. En el encuentro previo a la detención participaron al menos cuatro vehículos oficiales, todos ellos con matrícula reservada, y hasta seis agentes, según apunta El Debate.

Comisión del 'caso Koldo'

El PP, que ha habilitado el mes de enero en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, sopesa ya convocar a Rodríguez Zapatero para que en dé personalmente explicaciones sobre este encuentro en vísperas del arresto de Martínez y de su papel en el rescate de Plus Ultra, donde -según José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama- presionó personalmente para que se desembolsara el dinero.

Julio Martínez, por otro lado, mantiene además una relación profesional con el entorno familiar del expresidente. Entre las distintas sociedades que controla este empresario está Análisis Relevante SL, una mercantil dedicada a servicios de asesoramiento, consultoría y elaboración de informes estratégicos. Esta empresa aparece como cliente de Whathefav SL, la agencia de comunicación y publicidad fundada en 2019 por Alba y Laura Rodríguez Zapatero, hijas del exjefe del Ejecutivo socialista.