Interior nombra al frente de la UCO a Pedro Merino, un coronel experto en blanqueo y que fue asistente de Felipe VI

El Ministerio del Interior avanzó hoy la designación del exjefe de la Comandancia de Salamanca Pedro Merino Castro como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Sustituirá en el cargo a Rafael Yuste, ascendido a general dentro de la jerarquía del Instituto Armado.

Merino Castro llegó a la provincia salmantina en febrero de 2002 y ostentó el cargo hasta hace poco más de un año, cuando en noviembre de 2024 fue ascendido en el escalafón. Anteriormente, ya había militado en la UCO, donde ocupó un cargo en el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción, centrado en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Tras arrancar su carrera como teniente en 1998, formó parte de la unidad técnica de la Policía Judicial y fue vocal asesor en el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno. Entre sus condecoraciones, destacan la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil o la Encomienda de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.