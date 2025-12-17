El PSOE entrega al juez todas las facturas y tikets de pagos en metálico de comidas, hoteles y km de 2017 a 2024

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo/ Mateo Balín Madrid Creado: Actualizado:

Ocho años de pagos en metálico a militantes, colaboradores, proveedores, empleados o cargo públicos. Incluso, al mismísimo Pedro Sánchez. El PSOE, siguiendo el requerimiento del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, le ha entregado un pendrive con todos los abonos en «cash» que la sede de Ferraz ha realizado entre 2017 y 2024.

En un escrito que acompañado la memoria portátil, los representantes legales del partido han pedido al instructor del «caso sobres» que mantenga toda esta información en una pieza secreta habida cuenta de los datos personales que se contienen en esos documentos. El juez Moreno, en su momento, ya avisó que su intención no era facilitar esos datos a las partes sino entregarlos a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que determine —si al margen de los pagos «sin soporte documental» a José Luis Ábalos y Koldo García que fueron los que precipitaron la apertura de esta investigación— existen otros abonos en metálico sin justificación.

Según fuentes del partido, que destacaron el ingente volumen de información facilitada al magistrado, en ese pendrive hay gastos de cargos políticos y trabajadores fundamentalmente referidos a comidas, hoteles, gasolina o kilometraje. Junto a esos pagos, el PSOE afirma que, tal y como le reclamó el juez Moreno, también se han facilitado los «documentos en los que se soportan los mismos». O sea, las facturas o tickets presentados para justificar cada uno de esos gastos.

El pasado 3 de diciembre, el juez ya dejó claro al PSOE que va a llevar a cabo una investigación total de los pagos en metálico desde la caja de Ferraz. El instructor del llamado «caso de los sobres» aclaró al PSOE que no se va a limitar por lo tanto, como pretendía la formación que lidera Pedro Sánchez, a los pagos «sin respaldo documental» entregados al exministro y a su exasesor. El juez informó al PSOE que tenía que remitirle la relación de todos los pagos en «cash» de esos ocho años, «con independencia del destinatario». Y hacerlo en tiempo récord.