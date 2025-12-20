La DGT recomienda mucha precaución ante las nevadas de este fin de semana

Publicado por Colpisa Creado: Actualizado:

El invierno climatológico comienza oficialmente este domingo y para estrenarse trae de la mano a España la primera gran ola de nevadas, que afectará sobre todo al centro y el norte de la Península. Por este motivo, desde la Dirección General de Tráfico (DGT) recomiendan mucha precaución a los conductores y que, si es posible, se evite coger el coche en carretera, al menos hasta el lunes próximo. No obstante, dado que sus responsables son conscientes de que en estas fechas próximas a la Navidad las reuniones familiares y de amigos convocan numerosos viajes, aconsejan planificar esos desplazamientos con tiempo y consultar antes las previsiones meteorológicas, amén de informarse sobre el estado de las vías que se van a utilizar.

Según la última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), aunque las nevadas pueden comenzar durante este mismo sábado en la montaña de Lugo, Orense y Cordillera Cantábrica de León, el periodo más adverso de nevadas se producirá el domingo en las provincias de Lugo, León, Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Salamanca, La Rioja, Navarra, Zaragoza; Huesca, Cuenca, Guadalajara, Granada y la Sierra de Madrid. Las cotas de nieve se sitúan a priori en torno a los 1.000-1.200 metros, descendiendo hasta los 900 en algunas áreas del noroeste. A su vez, estará entre los 1.600-1.800 metros en el sureste del país, bajando a 1.300-1.500 en algunas zonas, mientras que se establece entre los 1.000-1.300 metros en el resto de la Península, con posibilidad de acumulados de nieve entre los cinco y diez centímetros en las próximas 24 horas. Además, se prevén bancos de niebla matinales, especialmente en zonas de montaña y depresiones del nordeste. La Aemet estima que se producirán heladas o temperaturas cercanas a los cero grados en hasta 14 provincias: Ávila, Burgos, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, León, Palencia, Navarra, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel y Zamora.

Las precipitaciones pueden afectar a la circulación no solo de las vías comarcales y locales, sino también a las carreteras de alta capacidad (autopistas y autovías). En este caso, las más afectadas serían las siguientes: A-66/AP-66 (Asturias y León), A-67 (Palencia-Cantabria), A-6/AP-6 (Madrid- León), AP-51 (Ávila), AP-61 (Segovia), A-1 (Madrid-Burgos), A-2 (Madrid- Soria), A-52 (Benavente-Ourense) y A-23 (Huesca-Jaca). Si se va a circular por las zonas donde hay previsión de nevadas, Tráfico recuerda la importancia de llevar instalados neumáticos de invierno, de todo tiempo o bien disponer de cadenas por si su utilización fuera necesaria. La DGT informa en tiempo real a través de varios canales como son los boletines informativos en emisoras de radio, en redes sociales: X @DGTes y @informacionDGT; en su página web www.dgt.es y en el teléfono 011. Además, esta información totalmente actualizada está accesible para los proveedores de información de tráfico (navegadores) en el punto de acceso nacional de información de tráfico (https://nap.dgt.es/).

Cortes de vías y limitaciones

Como en ocasiones anteriores en los casos de que la nieve afecte a la circulación de las carreteras, para garantizar la fluidez y la seguridad vial desde Tráfico se podrán establecer una serie de medidas, por ejemplo, restricciones a la circulación de vehículos pesados o de otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas, limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos, cortes totales preventivos o seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.

La DGT también tiene preparado para su funcionamiento los 32 desvíos automatizados y vigilados previstos en diferentes carreteras para el embolsamiento de camiones, a fin de activarlos si fuera necesario por las condiciones de vialidad invernal que se presenten. Ante esta situación, es conveniente recordar algunas recomendaciones que -muchas ya conocidas- que ayudan a circular con seguridad y a trabajar a los operarios del mantenimiento de la vialidad de las carreteras. Entre ellas, figura dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves, prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes, extremar la precaución, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas, cadenas o neumáticos de invierno.