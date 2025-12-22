Guardiola gana las elecciones pero necesita a un Vox reforzado

Publicado por Agencias Mérida Creado: Actualizado:

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha ganado las elecciones autonómicas de este 21 de diciembre, al conseguir el 43,16 por ciento de los votos, que suponen 4,3 puntos más que 2023, y que le otorgan un diputado más, hasta los 29 escaños, con un 99,7 por ciento de los votos escrutados. Sin embargo, con estos 29 escaños, Guardiola se sitúa a cuatro diputados de la mayoría absoluta, que está en 33 diputados, por lo que necesitará a Vox para gobernar, un partido que sale reforzado de estas elecciones autonómicas, en las que ha ganado 8,7 puntos, hasta el 16,9 por ciento de los votos, y pasa de cinco a 11 diputados en la Asamblea de Extremadura. Unos comicios que han supuesto el hundimiento del PSOE, que se ha dejado 14,16 puntos con respecto a 2023, hasta el 25,7 por ciento de los votos y ha perdido diez diputados, pasando de los 28 con los que contaba en la Asamblea de Extremadura, hasta los 18 escaños. Unos escaños que en parte han ido a Unidas por Extremadura, que gana tres diputados con respecto a 2023, hasta alcanzar los siete escaños, y suma 4,2 puntos, hasta los 10,24 por ciento de los votos.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado por videoconferencia a la candidata ‘popular’ en las elecciones a la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras su «triunfo» en las elecciones autonómica. «Felicidades a María Guardiola por una victoria incontestable. Extremadura ha hablado y ha dicho que no quiere más sanchismo. Se cae el relato y el muro de Pedro Sánchez y el cambio en España está más cerca», ha asegurado Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de ‘X’. La candidatura que encabeza María Guardiola ha sido la ganadora de las elecciones de este domingo con 29 escaños y el 43% de los votos, un diputado más que en mayo de 2023 y una subida de cuatro puntos.

Sin embargo, se ha quedado a cuatro escaños de la mayoría absoluta y ha tenido 20.000 votos menos que entonces. Además, los ‘populares’ no han logrado pinchar el globo de Vox, que ahora está más fuerte en la región y se prevé que será más exigente en las negociaciones como anticipó durante la campaña. El PP sí que ha logrado asestar un golpe al jefe del Ejecutivo tras el batacazo del PSOE extremeño, que obtiene su peor resultado en esta autonomía al perder 10 escaños, hasta los 18.

LA DERROTA PARA EL PSOE

Feijóo ha mantenido esta noche una conversación por videoconferencia con Guardiola, a quien ha felicitado por «su triunfo, por una subida de más de 4,4 puntos y por sacarle casi 18 puntos al PSOE», según fuentes del partido. Tras asegurar que la «derrota para el PSOE es grande», el PP ha avanzado que, después de «una paliza para la historia», ya trabajan «en la siguiente gran noche para el Partido Popular», han añadido las mismas fuentes. En ese sentido, el presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, ha seguido el escrutinio de las extremeñas en la sede nacional con Feijóo. «Tras ganarles hoy, ya trabajamos en ganarles de nuevo el 8 de febrero.

Ese día Pedro Sánchez ya no debería ser presidente del Gobierno», han señalado los ‘populares’. «Después de este súper domingo para la izquierda en un feudo tradicional del PSOE, les esperamos en 49 días para seguir haciendo en elecciones autonómicas lo que de momento no podemos hacer en unas elecciones generales», han concluido también las mismas fuentes consultadas.