Abascal endurece su posición hacia el PP: "Pactar con el PSOE les puede resultar más fácil"

Ander Azpiroz Madrid

Para Santiago Abascal la lectura de lo ocurrido el domingo en Extremadura resulta clara y sencilla: Vox es el único ganador de estas elecciones. El PSOE ha tocado fondo con un castigo histórico y el PP ha perdido 10.000 votos, frente al doble de escaños conseguidos por su formación, que pasa de cinco a once diputados autonómicos, expuso.

Con este balance tan positivo para sus intereses como sostén, Abascal no perdió el tiempo para marcar territorio ante unas previsibles negociaciones con los populares que se antojan de lo más complicado que hayan tenido que tratar ambos partidos. Tanto que el presidente de Vox llegó a advertir ayer de que a María Guardiola quizá le vaya a resultar más sencillo elegir al PSOE o a Podemos como compañeros de legislatura que a Vox. En cualquier caso, prosiguió Abascal, la pelota esté en el tejado de la candidata popular. que es la responsable de levantar el teléfono.

"Puede elegir -dijo- entre seguir aplicando políticas socialistas y feministas junto a PSOE y Podemos o bien llevar a cabo con Vox "el cambio que han reclamado los extremeños".

El presidente de la formación de extrema derecha no avanzó condiciones concretas que impondrán al PP más allá de exigir de forma genérica que no se invisibilice o traicione a sus votantes. "Todas las opciones están abiertas", adelantó sobre una posible participación en el Ejecutivo regional. Tampoco concretó si exigirá la cabeza de María Guardiola a cambio de su respaldo al PP, una posibilidad que insinuó en campaña. Eso sí, no ahorró críticas hacia la presidenta en funciones, a la que comparó con Irene Montero por, según su opinión, el feminismo radical que demuestra al hablar de "los señoros de Vox mientras no condena el machismo de Sánchez".

La calificó también de soberbia por haber gastado siete millones de dinero público en unas elecciones que según él adelantó para tratar de perjudicar a Vox y reducirlo a la insignificancia en la cámara autonómica , pero del que ahora "no tendrá ya una taza ni una y media, sino hasta dos". La animadversión entre ambos políticos es pública y llega al punto de que Abascal ni siquiera felicitó a la popular tras conocerse los resultados. "No quise ser impertinente llamándola tras haber perdido 10.000 votos", señaló en tono sarcástico. El líder de la ultraderecha tampoco ha hablado con Alberto Núñez Feijóo, a cuya relación se refirió como "temas del corazón". La iniciativa de negociar le corresponde a Guardiola, zanjó.

Colapso del Gobierno

Alentado por los resultados electorales, Abascal hizo un llamamiento a redoblar los esfuerzos para derribar al Ejecutivo central. Según su interpretación, lo ocurrido en Extremadura evidencia que "la mafia de Sánchez que dirige el Partido Socialista y que dirige el Gobierno de España está colapsando". Y para acelerar este proceso llamó a presentar batalla en todos los frentes, desde Bruselas hasta el Congreso para el que volvió a plantear la necesidad de registrar una nueva moción de censura, un paso que hasta el momento Feijóo se ha resistido a dar sin contar de antemano con el apoyo de Junts para que los números cuadren.