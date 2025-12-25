Un joven de 17 años y un hombre de 53 mueren apuñalados en la Nochebuena de Madrid

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Dos hombres han fallecido esta Nochebuena en Madrid tras ser agredidos con arma blanca, un joven de 17 años en el barrio de Puente de Vallecas, y el otro de 53 años, en el de Chamberí.

Según ha informado este jueves el SUMA112, la primera víctima, en la calle Lagartera, en Puente de Vallecas, estaba en parada cardiorrespiratoria como consecuencia de una agresión con arma blanca en el hemitórax izquierdo.

El segundo fallecimiento por agresión con arma blanca, en la calle Alonso Cano, en Chamberí, se ha producido a las 5:40 de la mañana y se trataba de un hombre de 53 años con varias heridas, en parada cardiorrespiratoria cuando llegaron los equipos del Samur-PC, que tras 40 minutos de maniobras avanzadas, solo pudieron confirmar el fallecimiento.

Agentes de la Policía Nacional han detenido esta noche a dos hombres por su presunta participación en la muerte de un joven de 17 años, ocurrida esta madrugada en la calle Lagartera, del distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Según ha informado este jueves la Policía Nacional, cuando llegaron los servicios sanitarios solo pudieron constatar su fallecimiento, tras lo que se estableció un dispositivo especial de búsqueda que permitió localizar a los dos presuntos agresores.

Los dos hombres, según han informado fuentes policiales, conocían a la víctima, aunque se descarta que pertenecieron a alguna banda callejera y que el suceso obedezca a algún enfrentamiento entre bandas rivales.