Mazón habló con Feijóo por primera vez minutos antes del envío del sms cuando ya había muertos

Alberto Núñez Feijóo ha remitido al Juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la dana, los wasaps que le envió el entonces presidente valenciano, Carlos Mazón, el día de la tragedia y que le había requerido la jueza de forma voluntaria antes de su declaración el próximo 9 de enero, que hará de forma telemática. Dichas comunicaciones son en las que se basó el líder nacional del PP el 31 de octubre de 2024 para asegurar que había sido informado «en tiempo real» de la evolución de emergencia por el mandatario autonómico.

Unos mensajes que demuestran que fue Feijóo quien se puso en contacto con su dirigente territorial aquella tarde, alarmado por las noticias que le estaban llegando a través de los medios de comunicación sobre la gravedad de la situación en la Comunitat Valenciana. Fue a las 19.59 horas cuando envió el primer mensaje aunque la respuesta tardó en llegar nueve minutos. Entonces Mazón, según la cronología detallada hasta la fecha, iba en su coche oficial camino del Cecopi y se acababa de enviar el ES-Alert, pero no hizo ninguna referencia al SMS masivo, lo que, supuestamente, refuerza su tesis de que permaneció al margen de esa medida.

El expresidente de la Generalitat Valenciana no llegó al Cecopi hasta las 20.28 horas, según recogieron las cámaras. Para entonces ya había enviado otros dos mensajes al líder del PP asegurando, según avanzó este miércoles Europa Press, que «se está jodiendo cada minuto» y que se avecina una «noche larga por delante». La cadena de mensajes a lo largo de tres horas y media entre ambos demuestra la magnitud de la tragedia, que acabó con la vida de 230 personas. «Un puto desastre va a ser esto presi", llegó a decirle Mazón a Feijóo.

Entre medias, según el contexto aportado por líder de los populares al juzgado, que no ha aportado lo que él le envió, se produjo incluso una llamada en el que el exmandatario autonómico intentó ponerse en contacto para pedirle el teléfono móvil al expresidente de Telefónica, José María-Álvarez Pallete. Feijóo indicó que no podía atenderle la llamada porque estaba en un acto institucional, pero le facilitó el contacto y se interesó por el estado de la población.

Los primeros muertos

Mazón le agradece a las 21.45 horas al expresidente de la Xunta sus palabras y le informa de que están «desbordados» y que no sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos». En su respuesta Feijóo le preguntó por la involucración del Gobierno en la gestión de la tragedia y la puesta a disposición de ayuda y efectivos y se ofreció para desplazarse a Valencia, a lo que el expresidente valenciano señala que el Ejecutivo central «más o menos sí» está a disposición, aunque asegura que «han montado un gabinete de crisis que no vale para nada». Poco después, a las 23.23 horas, le informa que ha hablado con Sánchez, con la vicepresidenta primera María Jesús Montero, además de la ministra de Defensa y el ministro del Interior «para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana».

Después de comentar que se avecinaba una «noche eterna por delante» a las 23.25 horas, Mazón desvela que «ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más».

«Un puto desastre va a ser esto, presi", llegó a escribirle a Feijóo. Un mensaje que desmiente lo que el expresidente valenciano explicó recientemente en su comparecencia en la comisión sobre la dana en el Congreso, donde aseguró que no tuvo constancia oficial de que había fallecidos hasta las cinco de la mañana del día 30 de octubre. La última comunicación aquel día entre ambos fue a las 23.29 horas.