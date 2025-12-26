2025 cerrará con al menos 1.088 muertos en las carreteras españolas

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El año 2025 ha registrado al menos 1.088 fallecidos en vías interurbanas a fecha 17 de diciembre, cuando en el mismo periodo de hace justo un año (del 1 de enero al 17 de diciembre de 2024) el número de muertos en las carreteras se situaba en un total de 1.108 muertes. En todo el año 2024 fallecieron 1.154 personas, según los datos provisionales de la DGT contabilizados a 24 horas (las muertes en las 24 primeras horas del siniestro), recogidos por Europa Press.

A las cifras de este año, los fallecidos registrados durante la Operación Especial de Tráfico con motivo de las fiestas navideñas que la Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha el pasado 19 de diciembre.

Durante este año, los meses de mayor mortalidad en las carreteras españolas se han concentrado en el verano: 115 personas fallecieron en siniestros en julio; 114 en el mes de agosto; y 116, en septiembre.

En 2020 el número de personas fallecidas en carreteras españolas se situó por primera vez por debajo de las 1.000 víctimas (975 muertes), lo que supone una caída del 21% respecto a 2019. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 2020 estuvo marcado por la reducción de los desplazamientos de largo recorrido por las restricciones de movilidad impuestas a causa de la pandemia de COVID-19.

Desde 2004, la siniestralidad en carretera ha ido descendiendo de manera continuada en España, pasando de los casi 3.500 muertos a menos de 1.200 en el último lustro. Si bien, desde 2013 las cifras, aunque han ido descendiendo, han sido muy similares, con 1.134 muertos en 2013, 1.132 en 2014 y 1.131 en 2015, siendo este último año el que menos muertos registraba hasta entonces.

A partir de 2015 el número de fallecidos comenzó a aumentar: 2016 contabilizó 1.161 muertos, mientras que 2017 registró todavía más, 1.198 muertos. No obstante, el 2018 finalizó con 1.188 fallecidos, una decena menos que el año anterior, revirtiendo así la tendencia al alza de los dos años anteriores, y 2019 marcó el registro histórico de 1.057 muertes, la cifra más baja de la historia antes de la llegada de la pandemia.

En 2020, el número de personas fallecidas se situó por primera vez por debajo de las 1.000 víctimas, con 975, lo que supone una reducción del 21% respecto a 2019; mientras que en 2021 volvió a superar el millar de fallecidos. En 2022 perdieron la vida en las carreteras 1.148 personas, en 2023 bajó hasta los 1.140 fallecidos y en 2024 volvió a subir hasta un total de 1.154.

MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA EN 2025

En 2025 han entrado en vigor en España varios cambios en tráfico y seguridad vial. Desde el 1 de julio está en vigor un nuevo paquete de señales y ajustes del Reglamento General de Circulación, con unas 90 señales nuevas, más de 20 actualizadas y varias eliminadas.

Estas señales buscan adaptarse a la nueva movilidad eléctrica y activa que suponen los vehículos de movilidad personal como los patinetes, e incluyen iconos actualizados para mejorar la seguridad y comprensión, así como ponen especial atención a la sostenibilidad y al lenguaje visual inclusivo.

Asimismo, en el mes de julio se publicaba la reforma del Reglamento de Vehículos para modernizar y descarbonizar el transporte de mercancías, con la que España elevaba la masa máxima autorizada de 40 a 44 toneladas para los conjuntos de vehículos de cinco o más ejes dedicados al transporte de mercancías por carretera, pudiendo incrementarse en 2 toneladas como máximo cuando se trate de operaciones de transporte intermodal.

Este año también se ha celebrado el primer aniversario del nuevo Reglamento de Vehículos Históricos que entró en vigor en 2024. Desde entonces, se ha pasado de las 48.000 unidades a los 175.753 vehículos registrados a fecha 1 de octubre de 2025.

LO QUE VENDRÁ EN 2026

A partir del 1 de enero de 2026, el dispositivo de preseñalización de peligro V16 va a reemplazar a los tradicionales triángulos. Se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable.

Hay que llevarla en la guantera del vehículo y, en caso de avería o accidente, se puede activar en cuestión de segundos, colocándola preferiblemente en el techo del vehículo. En ese momento, además de emitir la señal luminosa de advertencia, se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación.

En la actualidad, el Congreso está tramitando la Proposición de Ley sobre la reducción de la tasa máxima de alcohol al volante para todos los conductores a 0,10 mg/l de aire esperado, alineándose con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC).

Esta tasa ya está implementada desde hace años en países como Suecia y Noruega. La bajada de la tasa de alcohol en aire espirado de 0,25 a 0,10mg/l realizada en Noruega y Suecia en 1990 y acompañada de otras medidas complementarias, supuso una reducción del 12 por ciento en los siniestros con víctimas, una disminución de un 8 por ciento de los siniestros mortales y además se rebajaron un 16 por ciento los casos de personas que conducían bajo los efectos del alcohol, según sostiene la DGT.