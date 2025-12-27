Defensa exige disculpas a Feijóo y Mazón por mentir sobre el trabajo de la UME en la dana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la tradicional videoconferencia con motivo de las fiestas navideñas con los militares españoles desplegados en misiones en el exterior.EFE/ Borja Puig de la Bellacasa/Pool Moncloa

El Ministerio de Defensa ha solicitado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón que pidan disculpas públicas por «faltar a la verdad» sobre el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la dana. En un comunicado, el Ministerio de Defensa señala que «los mensajes intercambiados —entre Feijóo y Mazón— en los primeros momentos de la dana demuestran que la UME estuvo a disposición desde el minuto uno, como reconoce el propio Mazón en sus mensajes de WhatsApp».

Carlos Mazón se cruzó mensajes con Alberto Núñez Feijóo desde las 20:08 horas hasta las 23:29 del día de la dana, el 29 de octubre de 2024, y según avanzaba la noche llegó a reconocer: «Un puto desastre va a ser esto, presi». Así consta en los mensajes de Mazón, que el propio Feijóo ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga los hechos y al que el líder del PP ha pedido testificar mediante videoconferencia el próximo 9 de enero.

Tras las inundaciones de la dana, Feijóo criticó la respuesta dada por el Ejecutivo y que éste no declarase la emergencia nacional para asumir así el mando de una catástrofe que afectó a varias comunidades, y su partido acusó al Ejecutivo de actuar de "mala fe" al no involucrarse desde el primer momento en la gestión de las riadas.

Mazón denunció que, tras la dana, había tenido que pedir a Defensa "más unidades de la UME, de 500 en 500" y su vicepresidenta, Susana Camarero, afirmó recientemente en la comisión de investigación del Congreso que el día de la catástrofe tuvieron que "esperar 96 horas para que el Ejército se desplegase".

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha pedido este viernes la dimisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al asegurar que lleva un año mintiendo con la dana y que su único objetivo es "hacer daño" al Ejecutivo, "llevándose por delante el dolor de las víctimas" de esta catástrofe.

En una entrevista en TVE, la nueva portavoz del Gobierno se ha referido a los mensajes que el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón se cruzó con Feijóo el día de la dana, donde le reconocía que lo ocurrido iba a ser "un puto desastre".

Saiz considera que las víctimas de la dana deben sentir dolor por estos mensajes, remitidos por el propio Feijóo al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que investiga los hechos, y se ha preguntado si el líder del PP no ha desvelado aún lo que él le escribió a Mazón "porque tienen ese mismo tono".

Además, ha denunciado que Feijóo "lleva un año mintiendo" por la dana y "solamente por eso debería dimitir", ya que ha acusado al Gobierno de no haber facilitado medios a la Generalitat cuando el propio Mazón le dice en los mensajes la misma tarde noche de la catástrofe que cuentan con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

"Lo único que le obsesiona al señor Feijóo, que venía a ser el que iba a hacer política para adultos y política de la moderación, es erosionar y hacer daño al Gobierno de España, llevándose por delante el dolor de las víctimas", ha denunciado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no ha borrado mensajes con el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón del 29 de octubre de 2024, día de la dana, y ha añadido que ha mandado a la jueza lo que le notificó en el auto que recibió el 22 de diciembre.

"No he borrado ninguno de los mensajes de Mazón", ha declarado Feijóo en una entrevista con 'El Debate', que ha recogido Europa Press, que se realizó un día antes de que remitiera a la jueza los WhatsApp que le envió Mazón. "Un puto desastre va a ser esto presi", llegó a decirle el expresidente de la Generalitat, con el que intercambió mensajes de 20.08 a 23.29 horas la noche de la dana.

En concreto, Feijóo remitió el día 24 al Juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la dana que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia, los mensajes que recibió del expresidente de la Generalitat. Además, ha solicitado que la comparecencia prevista para el 9 de enero --está citado en calidad de testigo-- se produzca por medios telemáticos.

Al ser preguntado si le ha sorprendido esa citación, Feijóo ha respondido afirmativamente. "Sí, me ha sorprendido que un señor a 400 kilómetros de la dana, que es el jefe de la oposición, pues la jueza tenga interés en este asunto", ha dicho, si bien ya anticipaba su disposición a entregar "voluntariamente" lo que ha "recibido del señor Mazón el día 29 de octubre".

A renglón seguido, afirma que conserva esos mensajes con Mazón. "No he borrado ninguno y le voy a transferir a la jueza absolutamente todos los que recibí del señor Mazón el día 29 de octubre. Es exactamente el contenido del auto que me notificó el día 22 de diciembre, y en el que me dio cinco días", dijo el día 23 en la citada entrevista.

Sin embargo, desde el PSOE exigen que se entreguen a la juez toda la conversación entre los dos líderes del Partido Popular, no sólo los mensajes de Mazón, sino también los que le escribió Feijóo.

Feijóo explica que pidió que se coja su móvil, se "abra" y "se le enseñe a un notario". "Y que el notario traslade lo que mi móvil certifica de los mensajes con Mazón. Me ha dado cinco días y voy a cumplir los cinco días",