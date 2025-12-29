Un muerto y dos desaparecidos por las trombas de agua en Málaga y Granada

Publicado por Efe Valencia Creado: Actualizado:

Un muerto y dos desaparecidos por las fuertes trombas de agua en el sur y el Levante. Una de las personas que estaban desaprecidas ha sido ya encontrada muerta. La Guardia Civil busca a otros dos desaparecidos en las zonas de Andalucía más afectadas por las intensas lluvias caídas en las últimas horas, una de ellas en Alhaurín el Grande (Málaga) y otra en el término municipal de Íllora (Granada). Uno de los desaparecidos ha aparecido

Los dos desaparecidos en Alhaurín el Grande, de los que no se tienen noticias desde las 23:00 horas del sábado, cuando más llovía, son dos hombres de 53 y 54 años, y el vehículo en que viajaban ha sido localizado volcado en el cauce del río Fahala, con importantes daños, según han informado fuentes del instituto armado y de Emergencias 112. El dispositivo se afana en la búsqueda con efectivos de la Guardia Civil y del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).

Otro amplio dispositivo conformado por la Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil busca en Granada a un joven vecino de Zujaira que ha sido arrastrado por la corriente del arroyo de la Cañada, en el término municipal de Íllora, cuando intentaba cruzar el cauce desbordado con su motocicleta junto a un amigo que ha logrado ponerse a salvo.

Fue una noche de desalojos e inundaciones en la provincia de Málaga con Granada, Almería y la Comunidad Valenciana en alerta naranja. Una tromba a agua sacudió Murcia desde la madrugada y afectó a varias localidades y a la capital. En la Comunidad Valenciana se han tenido que desalojar de forma preventiva varias viviendas en el municipio alicantino de Benferri. En Alicante se han desbordado varios barrancos en la rambla del río Vaca (en la comarca de La Safor) y de Abanilla, en Orihuela.

La Generalitat Valenciana ha enviado un segundo mensaje Es_Alert a los móviles de toda la provincia de Valencia para advertir del riesgo de inundaciones y pedir que no se invadan cauces ni barrancos y se eviten los desplazamientos. En el texto del mensaje se pide a la población que, en caso de que detecten un incremento del nivel del agua, accedan a los pisos superiores.