El portavoz de Vivienda de Sumar pide explícitamente el cese de la ministra Rodríguez

El portavoz de Vivienda del grupo parlamentario Sumar, Alberto Ibáñez, ha pedido este martes explícitamente el cese de la ministra Isabel Rodríguez al denunciar que no haya frenado la revisión de los contratos de alquiler que expiran en 2026.

El también diputado de Compromís ha criticado en muchas ocasiones el trabajo de la titular de Vivienda, al igual que otros representantes de Sumar, incluyendo a la propia vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el grupo parlamentario llegó a sugerir su dimisión el pasado mes de octubre.

Pero Ibáñez ha dado un paso más este martes al pedir expresamente el cese de la ministra a través de un mensaje en la red social X.

"La prioridad de la agenda valenciana es acabar con la especulación. Hoy la ministra no ha frenado la gran renovación que comienza el jueves con la subida de casi 250 euros mensuales a más de 155.000 valencianas. Mi deseo a los reyes de Oriente: su cese", ha escrito.

A punto de finalizar el año, Sumar exigió a sus socios de Gobierno del PSOE prorrogar por tres años los 300.000 contratos de alquiler que vencen este miércoles, 31 de diciembre, y posteriormente sumó los más de 630.000 que expiran en 2026.

La intención del espacio liderado por Yolanda Díaz era acordar un real decreto ley para aprobarlo antes de fin de año, pero finalmente las negociaciones con los socialistas no han dado fruto.