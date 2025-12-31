Tomé renuncia por el caso de acoso

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El Pazo de San Marcos ha acogido este martes el pleno extraordinario en el que José Tomé ha oficializado su renuncia a la Diputación de Lugo, tal y como había anunciado tras conocerse las denuncias de acoso sexual el pasado 10 de diciembre. Lo ha hecho sin la presencia de los diputados del BNG, que sí acudieron al pleno ordinario que se celebraba a continuación y que ya ha sido presidido por el hasta ahora vicepresidente, Efrén Castro. Así, Tomé no solo ha abandonado el cargo de presidente, sino que también ha pasado a ser concejal no adscrito, por lo que no dejará su acta de diputado, algo que continúa demandando el BNG. Durante su intervención en el pleno extraordinario, José Tomé ha vuelto a reiterar su inocencia y ha manifestado que «a día de hoy» no conoce el contenido de las denuncias, lo que le ha provocado una «situación de indefensión» en la que, ha insistido, no se ha respetado la «presunción de inocencia». El exmandatario ha recordado que no hay denuncia formal en los juzgados «solo una comunicación por parte de la afectada en los cauces internos del partido y es falsa». Tras mostrar su agradecimiento al personal de la institución provincial, el hasta ahora presidente de la Diputación ha lamentado que «el daño ya está hecho", en «lo político, lo familiar y lo social». «Ya no tiene vuelta atrás, pero quien nada hizo nada tiene que temer", ha concluido. Además, ha asegurado que todo lo ocurrido «obedece a cuestiones políticas supraprovinciales", donde, ha añadido, él «no era el único ni el objetivo principal».