El Gobierno dice que todo el personal de la Embajada de España en Venezuela está a salvo

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, está en permanente contacto con el embajador de España en Caracas y también con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y homólogos europeos y de otros países ante los ataques de Estados Unidos a la capital venezolana, Caracas.

Fuentes de Exteriores han confirmado estos contactos y han reiterado que el embajador de España en Caracas, con quien Albares ha hablado varias veces, ha asegurado que todo el personal de la embajada y del consulado, así como sus familias, se encuentran bien.

Albares ha reunido también al gabinete de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores para seguir la situación después de que el Ejército estadounidense lanzara un ataque aéreo contra la capital venezolana.

Según ha informado la cadena de TV CBS News citando fuentes de la Administración de EE.UU., el presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado este sábado atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en un nuevo paso dentro de la escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro.