El emérito cumple 88 años en el exilio y con su vuelta a España en el limbo

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El Rey emérito cumple hoy 5 de enero 88 años y lo hará en el exilio y sin una perspectiva de si próximamente podrá regresar de forma definitiva a España desde Emiratos Árabes Unidos, donde trasladó su residencia en agosto de 2020, más ahora tras la polvareda levantada por la publicación de sus memorias y la concesión de varias entrevistas reivindicando su legado.

Tanto en Reconciliación como en las declaraciones a varios medios galos, Juan Carlos I ha dejado claro que extraña su país y que desearía volver en cuanto fuera posible, aunque también ha reconocido que es una decisión que no solo le compete a él. España dejó un vacío dentro de mí. Y ese vacío seguirá existiendo hasta que pueda volver a vivir allí con total normalidad», asegura el emérito en sus memorias, en las que reconoce su nostalgia por el país del que fue rey durante 49 años. «En Abu Dabi llevo España muy dentro de mí. Nada ni nadie puede arrebatarme ese privilegio y ese orgullo, aunque todavía hoy mis breves visitas a España estén sujetas a la aprobación de la Casa Real y me vea privado de una vida familiar en la Zarzuela», sostiene. El emérito también habla de que su final puede estar cerca, dada su edad, y especula sobre cómo será su funeral. «No estoy obsesionado con mi muerte. Pienso en ella con serenidad».