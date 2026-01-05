Santiago Abascal recibe en su casa a Georgia Meloni

El presidente de Vox Santiago Abascal ha publicado en su cuenta de X una fotografía con la ministra italiana, Georgia Meloni, y el texto "ha sido un orgullo comenzar el año nuevo recibiendo en casa a una gran amiga -y aún más grande piloto-, que está cambiando Italia y el mundo". EFE/Abascal en X . -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)-EFE

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha recibido en su residencia a la primera ministra italiana, Georgia Meloni: «ha sido un orgullo comenzar el año nuevo recibiendo en casa a una gran amiga —y aún más grande piloto-, que está cambiando Italia y el mundo». Abascal ha dado cuenta de esta visita a través de la red social X donde ha compartido también una serie de fotos, algunas con su mujer y uno de sus hijos, y un vídeo con la jefa de Gobierno de Italia. En la grabación que ha publicado, se ve a Meloni conduciendo un mini rojo, con Abascal en el asiento del copiloto, subiendo una cuesta y bromeando entre ellos. Meloni y Abascal mantienen una buena relación y se han visto en varias ocasiones, la última en abril, en Roma, donde el líder de Vox alabó su Gobierno, «bien dirigido en los tiempos convulsos".