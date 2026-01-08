La asesora de Begoña estuvo en tres reuniones del 'software'

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, figura en tres de 22 reuniones mantenidas entre el 19 de abril de 2022 y el 7 de febrero de 2024 en relación con el desarrollo de un ‘software’ relacionado con la cátedra que la mujer del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. Así consta en un listado de reuniones que la representación legal de la empresa Making Science Group SA ha remitido al juez Juan Carlos Peinado.

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha dictado una providencia en la que da traslado de la documentación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que elabore un informe. El juez requirió las agendas y actas de todas las reuniones que tuvieron lugar en relación con el desarrollo de la plataforma digital, encuentros «eminentemente» técnicos y de «seguimiento de avance de proyecto (en los que) no se levantaba acta formal», según explica la documentación remitida por la empresa. «A las reuniones asistían ingenieros, jefes de proyecto e informáticos encargados de desarrollar el proyecto», indica, y se desarrollaron entre el 19 de abril de 2022 y el 7 de febrero de 2024. La documentación remitida por la empresa da cuenta de 22 reuniones; en tres de ellas estuvo presente Cristina Álvarez, un año después de empezar los encuentros (11 de enero de 2023, 3 de marzo de 2023 y 23 de mayo de ese mismo año). A las reuniones también asistía personal de otras empresas como Google, Minsait, Telefónica o Deloitte, y también de la Complutense de Madrid (UCM), donde Begoña Gómez codirigió una cátedra. El desarrollo de este ‘software’ forma parte de una de las líneas de investigación que dirige el juez Peinado, quien a finales del año pasado interrogó a cargos de Deloitte España. Uno de ellos declaró que vio en un par de reuniones a Cristina Álvarez, quien pensó que era una colaboradora de la universidad, si bien nunca intervino. En una de sus comparecencias ante el juez, la asesora explicó que fue contratada en 2018 para asistir a Begoña Gómez, para gestionar su agenda pública y privada, y llevar un control de sus actividades a efectos de seguridad. Uno de los delitos por los que Peinado la investiga a es el de intrusismo.