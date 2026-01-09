Un muerto y al menos nueve heridos en una explosión en Carabanchel

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Una persona ha fallecido este viernes y otras nueve han resultado heridas, una de ellas de carácter menos grave, en una explosión de gas registrada en un edificio en obras de la calle Azcoitia, en el distrito de Carabanchel.

La deflagración se ha producido poco después de las 16.00 horas en un inmueble situado en el número 36-38 de la citada calle por causas que están siendo investigadas, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Se trata de un edificio de cuatro plantas y la explosión ha provocado el colapso del forjado de la cubierta de la última, según han informado desde Emergencias Madrid.

La explosión ha provocado la caída de parte del forjado de la fachada sobre la cuarta planta del edificio, con cuatro pisos por planta y construido en 1962.

Como consecuencia de la explosión, una persona ha fallecido. Además, sanitarios del Samur-Protección Civil y Summa 112 han atendido a ocho personas con heridas leves. Además, otro herido menos grave será trasladado a un centro hospitalario, según Emergencias Madrid.

Los Bomberos del Ayuntamiento de la capital han acudido al lugar y han logrado extinguir el incendio. Los efectivos han rescatado a cuatro personas.

Al lugar también han acudido agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional, que han acordonado la zona para garantizar la seguridad.