Montero aparca el 'cupo' pero diseña una financiación a la medida catalana

Ni hay cupo catalán ni se le espera. A apenas unos meses de abandonar el Gobierno para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones de Andalucía, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no iba a echar tierra sobre su propia campaña. Pero la propuesta de reforma del actual sistema de financiación autonómica que este viernes presentó en el Ministerio -un día después de ser anunciada por el líder de ERC, Oriol Junqueras-, ha sido diseñada para mejorar clara y singularmente la posición de Cataluña con un planteamiento menos redistributivo que el del sistema en vigor. Y ya ha soliviantado tanto a las comunidades del PP como al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ya algunos socios del Ejecutivo.

La reforma - que difícilmente saldrá adelante dado el rechazo ya expresado por los populares, pero también la negativa de Junts a apoyar nada que no sea similar al Convenio navarro o el Concierto vasco- mantiene a Cataluña en el régimen común y no le permitirá recaudar y gestionar todos los impuestos, como se acordó con Esquerra a cambio de la investidura de Salvador Illa. Sin embargo, sí servirá para que la Generalitat reciba casi 4.700 millones más que con el modelo actual. Con el mismo esquema, Madrid recibiría, en cambio, solo 2.555 millones de euros extra, con una población solo un 12% inferior. Montero defendió que lo importante es que todas las comunidades ganan. Y aseguró que su propuesta reduce la brecha entre las comunidades que más reciben y las que menos. Ahora, las más beneficiadas resultan Cantabria, La Rioja y Extremadura frente a Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y, en la cola, la Comunidad Valenciana. La diferencia entre la primera y la última pasaría según la ministra, de 1.500 euros por habitante a 700 euros.

Más IVA e IRPF

La mejora para el conjunto se consigue con una fuerte inyección de casi 21.000 millones de euros por parte del Estado. Una cuarta parte, 16.000 millones de euros, provendrán de un aumento en la participación del IRPF (del que las comunidades pasan de recibir un 55% en lugar del 50%) y el IVA (del que asumen el 56,5% frente al 50% vigente). Ese cambio por sí mismo ya llevará proporcionalmente más recursos a las regiones más ricas.

El modelo, por otro lado, no garantiza el principio de ordinalidad para todas las comunidades, pero, al menos en su primer año de aplicación, sí aseguraría, como proclamó el líder de ERC, que "si Cataluña es la tercera en aportar sea la tercera en recibir". Madrid, la comunidad más rica y, por lo tanto, la que más recursos aporta, quedará situada, en cambio, en la segunda posición en cuanto a recursos recibidos; una alteración que la ministra achacó a la necesidad de asegurar que nadie pierde respecto a la situación actual. Por esa regla, Cantabria quedaría en el primer puesto. Otra que sale bien parada, no obstante, es Andalucía. Con el modelo propuesto por la ministra -que aún debe plasmarse en una propuesta legislativa previa discusión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el próximo miércoles- la comunidad más poblada recibirá 4.846 millones de euros extra. Pero fuentes gubernamentales apuntan a que, además, quedaría un escalón por encima de lo que le correspondería según el principio de ordinalidad.

La vicepresidenta primera insistió en que en su propuesta no hay privilegios para nadie. Pero tanto el PP como García-Page recelan de un sistema diseñado en contacto exclusivo con la Generalitat, al margen de la mayoría de gobiernos autonómicos, y que, según el Ejecutivo, combina multilateralidad y bilateralidad. Entre los aspectos más novedosos del plan está, de hecho, la posibilidad de que cada autonomía decida si prefiere recibir toda la parte del IVA que le corresponde mediante una transferencia directa de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) o, en lo que lo que se refiere al IVA que generan las pequeñas y medianas empresas de su territorio, opta por "recaudar y liquidar" directamente, lo que implica asumir un "riesgo" en función de cómo evolucione el rendimiento de impuesto; un mini cupo residual que, de nuevo, pretende ser un guiño a Cataluña, con un tejido productivo muy centrado en las pymes.

Otra novedad es un "fondo climático" dotado de 1.000 millones de euros y del que se beneficiarán mayoritariamente las comunidades mediterráneas -otra vez Cataluña, aunque también la Comunidad Valenciana- por ser, argumentó la ministra, las más expuestas al cambio climático.

El grueso del sistema, en todo caso, se centra en una nivelación "horizontal", realizada a través de las aportaciones autonómicas (unas recibirán recursos y otras serán aportadoras netas) y una segunda nivelación, "vertical", en la que el Estado reducirá en dos tercios "la distancia de cada comunidad respecto al territorio que presenta la mayor financiación por habitante".