Illa reivindica el acuerdo de financiación como "el mejor" de la historia de Cataluña

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado el acuerdo de financiación alcanzado por el Gobierno y ERC como "el mejor" de la historia de Cataluña.

Así lo ha dicho este sábado durante su intervención en el Consell Nacional del PSC, en la que también ha dicho que este es "el mejor sistema de financiación autonómica de régimen común de la historia democrática española" y aportará, a su parecer, más transparencia, eficiencia y capacidad normativa.

Ha agradecido a ERC ser un socio "incómodo", pero que ha cumplido los compromisos adquiridos lo que, ha dicho, es un acto de valentía y de realismo político, en sus palabras.

Ha destacado que el acuerdo supone 4.700 millones de euros "adicionales en el primer año" y ha dicho que respetará la ordinalidad, por lo que Cataluña será la tercera en aportar y la tercera en recibir.

También ha felicitado a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por un trabajo "arduo y complejo" y ha añadido que el acuerdo es una muestra del liderazgo político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Es ensordecedor el silencio de aquellos que no hace tantos días decían que no íbamos a ser capaces de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica", ha señalado.

"NADIE PIERDE"

Ha asegurado que este es un acuerdo con el que "nadie pierde" y salen beneficiadas todas las comunidades autónomas.

Según él, el nuevo modelo es un compromiso con la mejora de los servicios públicos: "No es dinero para las comunidades autónomas. Es dinero para los ciudadanos de cada comunidad autónoma", ha aseverado.

"Un nuevo modelo de financiación que mejora los servicios públicos es también un nuevo modelo de convivencia", ha dicho, y ha asegurado que no hay nada más antipatriótico que negar recursos a los ciudadanos, textualmente.

"Nosotros queremos que le vaya bien a todo el mundo. Pero Cataluña tiene también derecho a liderar y a proponer un nuevo modelo de financiación", ha zanjado.

TRAMITACIÓN Y APOYOS

Sobre la tramitación de este nuevo modelo y los apoyos necesarios para ello, ha dicho que "será difícil", pero afirma que en democracia los ciudadanos tienen la última palabra.

Así, ha criticado a aquellos que se oponen al acuerdo: "¿Qué habéis hecho vosotros para resolver esta cuestión que decís que tiene que mejorarse? ¿Qué ha hecho el Partido Popular cuando ha tenido ocasión?", ha preguntado.

Además, ha señalado a aquellos que, según él, "se han refugiado delante de propuestas que son imposibles y que saben que son imposibles".

TRIGINER

También se ha referido al fallecimiento del exdiputado en el Congreso de los Diputados, exsenador y fundador del PSC Josep Maria Triginer, del que ha dicho que fue "desde el primer momento hasta el último militante socialista".

"Esta es la lección principal. Ser socialista en todo momento y circunstancia. Con conciencia de lo que supone formar parte de un proyecto colectivo", ha reivindicado.