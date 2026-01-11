El PP quiere que Zapatero rinda cuentas en el Senado: que explique «sus chanchullos» y cuánto dinero le han reportado «sus tratos» con Maduro

Publicado por Efe La Coruña Creado: Actualizado:

El secretario general del PP, Miguel Tellado, dijo ayer que su partido quiere forzar que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparezca en la comisión Koldo del Senado para explicar «sus chanchullos» y cuánto dinero le han reportado «sus tratos» con el expresidente venezolano, Nicolás Maduro, y «su amistad» con la dictadura. El PP lo citará en los próximos días.

Así lo ha afirmado Tellado en la inauguración de la 28ª Interparlamentaria que el PP celebra este fin de semana en A Coruña en la que ha calificado de «desfachatez» que ahora hagan «creer» que los presos políticos (los cinco españoles liberados esta semana) han sido liberados gracias a Zapatero.

«¿Cómo pueden tener tanta cara? Lo único que ha hecho el Partido Socialista en estos años ante la dictadura venezolana ha sido mirar para otro lado, cortejar al tirano Maduro y avergonzar al conjunto de nuestro país», dijo Tellado.

Aunque no ha detallado la fecha en la que el PP citará al expresidente, Tellado ha explicado que el interrogatorio buscará que detalle sus relaciones con la dictadura chavista y que con ello se ponga fin a la «impunidad» que ha tenido estos años en los que «no se ha dignado a dar una sola explicación de sus chanchullos». Tellado celebró además que la justicia va a «hacerle hablar» a Zapatero.