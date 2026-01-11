Feijóo avisa a Sánchez que el PP no apoyará el envío de tropas a Ucrania sin datos y sin explicaciones

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este domingo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que su formación no apoyará el envío de tropas españolas a Ucrania si el Gobierno no les proporciona antes datos y explicaciones detalladas sobre esa operación.

"Si creen que van a tener el apoyo del Partido Popular sin datos, sin condiciones, sin explicaciones, que se olviden", ha advertido Feijóo al presidente del Gobierno durante su discurso de clausura en la 28 Interparlamentaria que el PP ha celebrado en A Coruña este fin de semana.

El pasado martes, Sánchez anunció desde París --tras asistir a la reunión de la Coalición de Voluntarios-- que tratará con los grupos parlamentarios del Congreso un posible envío de tropas españolas a Ucrania cuando acabe la guerra.

Ante esas palabras de Sánchez, el PP ya declinó hace unos días comprometer su apoyo a mandar tropas a Ucrania sin contar con información y sin conocer "los acuerdos de paz" y "las condiciones de la misión". Eso sí, aseguró que si el Gobierno les llama para hablar de este asunto, acudirán a esa reunión, en palabras del vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo.

DEMOSTRAR LA "MAYORÍA PROGRESISTA" BUSCANDO APOYOS ENTRE SUS SOCIOS

Durante su intervención en el Palexco de A Coruña --donde el PP ha reunido a casi 4.000 personas, según el PP--, Feijóo se ha mantenido en la misma postura al exigir explicaciones y datos al Gobierno de Pedro Sánchez antes de que su partido pueda pronunciarse.

Feijóo ha resaltado que el PP apoya a Ucrania, su soberanía y la seguridad Europa, pero ha reiterado que no apoyará a un Ejecutivo "mentiroso y tramposo" sin contar con datos e información sobre ese envío de tropas.

"Ahora resulta que Sánchez dice que va a mandar tropas. Bien, el Partido Popular está con Ucrania, con su soberanía, con su libertad y con la seguridad de Europa. Pero con la misma contundencia le digo que no con un Gobierno mentiroso y tramposo. No podemos compartirlo", ha afirmado.

"EXPLICARLO TODO" Y PEDIR "PERMISO AL CONGRESO"

Por eso, ha emplazado al Ejecutivo a explicar los detalles de esa operación en Ucrania "al detalle" y "euro a euro, sin eufemismos, sin ambigüedades" y "sin trampas semánticas". Según ha añadido, se trata de saber cuánto van a gastar en defensa, cuántos años y de dónde van a sacar el dinero "si no tienen Presupuestos". "Que lo expliquen todo, que le pidan permiso al Congreso", ha demandado.

Además, invitó a sus cargos a buscar apoyos entre sus socios parlamentarios en el Congreso. "Oye, si dice que siguen gobernando, pues que demuestren la mayoría progresista, ¿no?", ha enfatizado, cosechando el aplauso de los asistentes.

El presidente del PP ha indicado que la seguridad nacional es "para proteger el país" y "no es la coartada para que se protejan de su precariedad parlamentaria y alarguen una legislatura absurda y agotada". "Después de más de siete años de artimañas, a España ya no se la van a colar y, por tanto, al partido mayoritario de España, tampoco", ha manifestado.

LE AFEA TOMAR DECISIONES "AL MARGEN DEL PARLAMENTO"

El presidente del PP ha recriminado al Gobierno que tome decisiones "al margen del Parlamento" y que haya "falta de explicaciones" y "desprecio al control parlamentario" en esta legislatura.

"¿Qué relevancia le dan a la Cámara cuando incumplen la Constitución y ni siquiera presentan un presupuesto en toda la legislatura? ¿Cuál es su respeto a las Cortes si lo que buscan es evitarlas y bloquean lo que allí aprobamos?", se ha preguntado.