Abascal no se fía del PP: "Hay que estar en el Gobierno para garantizar que se producen los cambios"

Publicado por Ical / Servimedia Madrid Creado: Actualizado:

El líder de Vox, Santiago Abascal, asegura que su formación entrará en el Gobierno de Extremadura con «una vicepresidencia y consejerías». Ante las negociaciones con la presidenta en funciones y ganadora de los comicios del pasado 21 de diciembre, María Guardiola, deja claro que «hay que estar en el Gobierno para garantizar que se producen los cambios que nosotros queremos».

Lo dijo en una entrevista en ‘OK Diario’, en la que avisa a la popular Guardiola de que Vox tiene que estar en ese nuevo Ejecutivo con «una vicepresidencia que tenga sus consejerías», añadiendo que el número de consejerías deberá ser proporcional a su «representación en las elecciones, con las políticas adecuadas que ya hemos pactado en otros lugares como la Comunidad Valenciana y con el presupuesto adecuado para que seamos nosotros los responsables de ejecutar las políticas de Vox».

Abascal quiso hacer hincapié en que esta exigencia de formar parte del Ejecutivo autonómico "no es un cambio" respecto a su salida de otros gobiernos, algo que hicieron porque el PP les "engañó". De hecho, tacha de "bulo" que los populares digan que no quieren gobernar. "Si nosotros entramos en los gobiernos es para cambiar las cosas", subrayó.

"No es una cuestión de consejerías, de números, o de tener una vicepresidencia: se trata de hacer políticas concretas asignadas a esas consejerías y ejecutadas por esa vicepresidencia para asegurarnos de que se producen los cambios", dijo mientras apuntó que aún no ha decidido quién será el candidato a esa vicepresidencia, señalando solo que "es la persona más adecuada".

Unos cambios que, dijo, "tienen que ver con la reindustrialización, con la oposición al Pacto Verde, con la oposición a las políticas migratorias, con la rebaja fiscal y con el fin del gasto político". Y en un nuevo ataque al PP, remarcó que "si eso se produce estando fuera del Gobierno y podemos tener confianza, no es necesario entrar, pero en este caso consideramos que es necesario", dijo para añadir que así están "contestando también al bulo ese del Partido Popular".